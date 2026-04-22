San Gregorio d’Ippona, viola gli obblighi di assistenza familiare e finisce agli arresti domiciliari

il provvedimento

SAN GREGORIO D’IPPONA I Carabinieri della Stazione di San Gregorio d’Ippona hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con la quale è stata disposta l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di una persona del luogo.

Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, con la quale è stata inflitta la pena della reclusione di 3 mesi, in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso a partire dall’anno 2011 con condotta perdurante.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il proprio domicilio, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato