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San Gregorio d’Ippona, viola gli obblighi di assistenza familiare e finisce agli arresti domiciliari

I Carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro

Pubblicato il: 22/04/2026 – 15:49
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San Gregorio d’Ippona, viola gli obblighi di assistenza familiare e finisce agli arresti domiciliari

SAN GREGORIO D’IPPONA I Carabinieri della Stazione di San Gregorio d’Ippona hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con la quale è stata disposta l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di una persona del luogo.
Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, con la quale è stata inflitta la pena della reclusione di 3 mesi, in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso a partire dall’anno 2011 con condotta perdurante.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il proprio domicilio, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.

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