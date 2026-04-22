Risultati d’eccellenza per il sistema universitario calabrese, il plauso della Cisl

ricerca e innovazione

LAMEZIA TERME La CISL Calabria esprime profonda soddisfazione per gli straordinari risultati conseguiti dal sistema universitario regionale. L’Università della Calabria si conferma ai vertici nazionali per qualità della ricerca e impatto sociale, come certificato dagli ultimi dati ANVUR e dalle classifiche di settore, le Università Magna Grecia di Catanzaro e la Mediterranea di Reggio Calabria conseguono avanzamenti importanti e una crescita costante. Un successo che non è solo accademico, ma rappresenta un segnale di speranza e un asset strategico per l’intero territorio calabrese.

“Esprimiamo il nostro più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dai Rettori – spiega il segretario generale Cisl Calabria, Giuseppe Lavia – dai docenti e da tutto il personale accademico e amministrativo. I dati Anvur sul nostro sistema universitario dimostrano che la Calabria possiede eccellenze in grado di competere ai massimi livelli globali”. Il sistema universitario deve essere considerato il cuore pulsante di ogni strategia di sviluppo regionale. In un’epoca segnata dalle sfide della digitalizzazione e della sostenibilità, gli Atenei sono i soggetti chiamati a guidare la creazione di ecosistemi locali dell’innovazione. Solo attraverso una solida base di competenze e saperi sarà possibile cogliere pienamente le opportunità offerte dalle transizioni in atto.

“Accanto alla didattica e alla ricerca – prosegue Lavia – che restano le colonne portanti dell’Università, riteniamo oggi centrale il rafforzamento della cosiddetta ‘Terza Missione’. L’impegno pubblico e sociale, il trasferimento tecnologico e la capacità di trasformare l’intuizione scientifica in valore economico per le imprese locali sono i veri catalizzatori del cambiamento, con Università che dialoghino costantemente con il mondo del lavoro e delle imprese”.

La sinergia tra Unical, UMG e UniRc; con al vertice rispettivamente i Magnifici Rettori Gianluigi Greco, Giovanni Cuda e Giuseppe Zimbalatti; unitamente a relazioni sempre più strette con il tessuto produttivo regionale, rappresenta il viatico fondamentale per la crescita e lo sviluppo.

