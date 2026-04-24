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il “caso”

«All’Arcomagno macchia mediterranea asportata e accumulata sulla spiaggia. Sarà bruciata?»

La denuncia di Italia Nostra: il Comune di San Nicola Arcella non risponde alle nostre richieste

Pubblicato il: 24/04/2026 – 18:58
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«All’Arcomagno macchia mediterranea asportata e accumulata sulla spiaggia. Sarà bruciata?»

SAN NICOLA ARCELLA «All’interno dell’Arcomagno, sulla parete est del sito gran parte della vegetazione di macchia mediterranea è stata asportata e accumulata sulla spiaggia. Sarà bruciata?». E’ la denuncia di Italia Nostra. «Questo intervento – prosegue Italia Nostra – fa parte dei lavori in corso e in che consistono e in ogni caso vi è il parere obbligatorio della Soprintendenza e dell’Autorità di Bacino? Lo chiediamo nuovamente in quanto il comune non risponde alle nostre richieste formali eppure avrebbe il dovere di informare i cittadini per trasparenza su quello che avviene in questo importante sito che sta a cuore di tutti e non solo di Italia Nostra.

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