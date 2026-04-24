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‘Ndrangheta nel Vibonese, diventa definitiva la condanna: due arresti contro il clan Patania – NOMI

I carabinieri hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale. Entrambi sono stati condannati a circa 9 anni di carcere

Pubblicato il: 24/04/2026 – 18:52
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‘Ndrangheta nel Vibonese, diventa definitiva la condanna: due arresti contro il clan Patania – NOMI

STEFANACONI Finiscono in carcere Bruno Patania e Caterina Gaglioti, rispettivamente di 51 e 44 anni ed entrambi residenti a Stefanaconi nel Vibonese, dopo la condanna divenuta definitiva con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso 21 aprile. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso, confermando le condanne per associazione mafiosa a 9 anni ciascuno emesse in Appello per i due imputati, difesi dall’avvocato Antonio La Russa del foro di Lamezia Terme. La Procura generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro ne ha disposto la carcerazione, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio. Caglioti, moglie di Nazzareno Patania, dovrà scontare una pena residua di 4 anni e 10 mesi, mentre il cognato Bruno Patania 4 anni, 4 mesi e 25 giorni.

L’operazione Romanzo Criminale

Caglioti e Patania sono stati coinvolti nell’operazione Romanzo Criminale contro il clan Patania di Stefanaconi, scattata nel 2012 con il coordinamento della Dda di Catanzaro. L’inchiesta aveva fatto luce sul ruolo della cosca, sostenuta dai Mancuso, nella guerra contro i Piscopisani, la compagine a loro volte sostenuta dall’insieme di consorterie mafiose che miravano a rimpiazzare il clan di Limbadi, egemone sulla provincia di Vibo Valentia. Entrambi, divenuta definitiva la condanna, dovranno scontare in carcere le proprie pene residue. (redazione@corrierecal.it)

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