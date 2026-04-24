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Cosenza, la polizia municipale sventa il furto di una bici elettrica

Il consigliere Turco elogia l’azione del sottotenente Iodice e dei colleghi che, ieri pomeriggio, hanno bloccato un ladro in fuga

Pubblicato il: 24/04/2026 – 20:38
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Cosenza, la polizia municipale sventa il furto di una bici elettrica

COSENZA Un tentativo di furto in pieno centro a Cosenza è stato sventato ieri pomeriggio grazie al tempestivo intervento della Polizia Municipale. Intorno alle 18, un uomo ha tranciato con una grossa tenaglia la catena di una bici, tentando la fuga tra i passanti. Nonostante il coraggioso inseguimento di alcuni ragazzi presenti, solo l’azione del sottotenente Angelo Iodice, supportato dagli agenti Serena Ferraro e Tommaso Fortino, ha permesso di bloccare il malvivente e recuperare il mezzo, evitando che la situazione degenerasse.
Il consigliere comunale Francesco Turco ha espresso profonda gratitudine verso gli operatori, elogiando pubblicamente la prontezza e il coraggio del sottotenente Iodice. «Un gesto coraggioso che merita di essere apprezzato ed elogiato», ha dichiarato Turco.

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