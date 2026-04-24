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‘Ndrangheta nelle Preserre, inchiesta Aquarium: passa ai domiciliari Carlo Maiolo

È accusato di essere partecipe dell’associazione dedita al narcotraffico. Il Tribunale del Riesame ha accolto le tesi difensive degli avvocati

Pubblicato il: 24/04/2026 – 19:35
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‘Ndrangheta nelle Preserre, inchiesta Aquarium: passa ai domiciliari Carlo Maiolo

VIBO VALENTIA Carlo Maiolo, coinvolto nell’operazione Aquarium scattata lo scorso 26 marzo contro la ‘ndrangheta vibonese, va agli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Sandro D’Agostino, Daniela De Sanctis e Michele Eramo, escludendo la sussistenza di gravità indiziaria per il reato di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico. I giudici hanno dunque disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, Carlo Maiolo avrebbe finanziato con 30 mila euro l’acquisto di una partita di stupefacente effettuata dall’associazione capeggiata – secondo gli inquirenti – dal cognato e presunto boss Angelo Maiolo. (ma.ru.)

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