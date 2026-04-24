Lavori di manutenzione, chiusura notturna per la Galleria Sansinato per il 28 e 29 aprile

la strada dei due mari

LAMEZIA TERME Anas ha comunicato che per lavori di manutenzione e propedeutici alla riapertura imminente del traffico della canna in ingresso a Catanzaro della Galleria Sansinato, sulla SS280 dei Due Mari, verrà temporaneamente chiusa al transito la canna attualmente in esercizio a doppio senso di circolazione nella fascia oraria notturna – dalle 22.00 alle 6.00 – dei giorni 28 e 29 aprile 2026.

Nelle ore di chiusura sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento. Il provvedimento si rende necessario anche per attività di messa in sicurezza della galleria rispetto al transito ciclistico previsto in via eccezionale in occasione del passaggio del Giro d’Italia in programma il prossimo 12 maggio.

Le alternative

Le due notti di chiusura totale sono state stabilite in sede di COV presso la Prefettura di Catanzaro concordando la viabilità alternativa sui seguenti percorsi: per uscire dalla Città, dalla SS109 bis – via Lucrezia della Valle fino a raggiungere la 106 var tutte le direzioni; per l’ingresso in Città, dalla SS280 si svincolerà verso Germaneto accedendo sulla SS280 dir in direzione 106 var e Catanzaro Lido, da cui si potrà procedere in tutte le direzioni.

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