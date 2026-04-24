Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:50
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la legge

Mattarella promulga il Dl Sicurezza ed emana il decreto correttivo

Entreranno in vigore nello stesso giorno

Pubblicato il: 24/04/2026 – 17:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Mattarella promulga il Dl Sicurezza ed emana il decreto correttivo

Sono stati sottoposti in data odierna al Presidente della Repubblica la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e il decreto-legge correttivo di alcune disposizioni del predetto decreto-legge come convertito in legge. Il Presidente della Repubblica ha quindi promulgato la legge di conversione del decreto-legge n. 23 e, successivamente, ha emanato il decreto-legge correttivo, che entrerà in vigore lo stesso giorno della predetta legge di conversione.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
decreto legge sicurezza
dl Sicurezza
legge
Sergio Mattarella
sicurezza
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x