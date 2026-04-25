25 aprile, Mattarella all’Altare della Patria – VIDEO

La cerimonia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, è all’altare della Patria per l’omaggio ai caduti in occasione della festa della Liberazione. Presenti, tra gli altri, anche il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il Capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il presidente, dopo gli onori militari, ha deposto una corona d’alloro sul sacello del milite ignoto. Al termine della cerimonia Mattarella partirà per San Severino Marche dove lo attende la celebrazione del 25 aprile nella città medaglia d’oro al merito civile.



Al termine della cerimonia all’altare della Patria il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato con i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, scambiando qualche parola con i presenti. Poi la stretta di mano con la premier Giorgia Meloni, con i presidenti di Senato e Camera e con il presidente della Corte Costituzionale, quindi Mattarella è risalito sull’auto presidenziale per raggiungere l’aeroporto di Ciampino da cui partirà per le Marche, dove è prevista la celebrazione della festa della Liberazione con il Capo dello Stato.



