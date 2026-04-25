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A Crotone la sfida tra Voce, Trocino, Meo e Barresi – LISTE E NOMI

Il sindaco uscente punta sul sostegno di sei liste. Si muove anche il campo largo progressista sul fronte opposto

Pubblicato il: 25/04/2026 – 7:46
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A Crotone la sfida tra Voce, Trocino, Meo e Barresi – LISTE E NOMI

CROTONE Visioni diverse del futuro di Crotone per una sfida che si accende in vista del voto del 24 e 25 maggio. La corsa per la guida del Comune vede contrapporsi quattro figure ben delineate, ognuna portatrice di una visione distinta per il rilancio di una città che chiede risposte su temi cruciali come ambiente, lavoro e gestione amministrativa: Vincenzo Voce, Giuseppe Trocino, Fabrizio Meo e Vito Barresi. Il capoluogo pitagorico è l’unico centro della provincia a superare la soglia dei 50mila abitanti.

Le liste a sostegno di Voce

Il sindaco uscente Vincenzo Voce punta alla riconferma presentandosi ai blocchi di partenza con l’appoggio della coalizione di centrodestra, supportato da sei liste Forza Italia con “Libertà e democrazia”, “Crescere”, “Insieme”, “Valorizziamo Crotone” e Progetto in Comune Kr, Fratelli d’Italia.

“Forza Italia – Libertà e democrazia – Noi Moderati”

  • Dalila Venneri
  • Pisano Pagliaroli detto Pisano
  • Antonio Caccavaro
  • Leonardo Caligiuri
  • Andrea Ciordo
  • Alessia Cordua
  • Tiziana Corigliano
  • Salvatore Demeco
  • Salvatore Elia
  • Loredana Gentile
  • Pasqualina Guarascio
  • Alessandra Lettieri
  • Filomena Liperoti
  • Ylenia Manica
  • Bruno Muscatello
  • Manuela Papa
  • Fabio Bruno Pisciuneri
  • Stefano Rizza
  • Mirko Romano
  • Giovanni Russo
  • Anna Maria Scicchitano
  • Rita Sghirrapi
  • Benedetta Siciliani

Il campo largo di Trocino

Sul versante opposto si muove il campo largo progressista, che ha trovato sintesi nella figura dell’avvocato Giuseppe Trocino. Sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e dalle liste “Per la nostra Crotone” e “Crotone città futura”.

Lista Partito Democratico

  • Aurora Di Falco
  • Annico Gungui
  • Redentina Murgeri
  • Francesco Squillace
  • Alessandra Pugliese
  • Luca Calzona
  • Maria Greca Geraldi
  • Andrea Devona
  • Marianna Paone
  • Cristian Amoruso
  • Roberta Giungato
  • Aldo Leto
  • Claudia Molè
  • Mustapha El Aoudi
  • Carmen Giancotti
  • Mario Parise
  • Giustina Leto
  • Mario Galea
  • Annagiulia Caiazza
  • Pietro Infusino
  • Ivana Riolo
  • Giovanni Lentini
  • Emanuela Capalbo
  • Natale Filiberto
  • Iuliana Curulea
  • Dionigi Paluccio
  • Daniela Strangis
  • Orlando Amodeo
  • Francesca D’Agostino
  • Tommaso Sinopoli
  • Giuseppina Chiarello
  • Nicola Artese

In campo Fabrizio Meo

A rompere il binarismo c’è la candidatura di Fabrizio Meo, consigliere comunale di opposizione uscente, che scende in campo con la lista “Diritti e Salute”

  1. La Forgia Maria Teresa (detta Teresa)
  2. Ada Bruna Iinzillo detta Bruna
  3. Caterina Villirillo
  4. Teresa Samà
  5. Rosario Muscatello
  6. Pietro De Paola detto Domenico
  7. Marco Cusato
  8. Ugo Ranieri
  9. Francesco Sorrentino
  10. Barbara Bombardieri
  11. Michelina De Franco
  12. Nunzio Mellino
  13. Giancarlo Satiro
  14. Domenico Cristofalo
  15. Antonella Bombardiere
  16. Iolanda Crugliano
  17. Rita Pugliese
  18. Michele Basile
  19. Giovanna Maio
  20. Caterina Rosa Ilardo
  21. Giuseppe Cusumano
  22. Giuseppe Scarcelli
  23. Marco Venuto
  24. Giuseppe Mungari
  25. Patrizia De Fazio
  26. Isabella Cafarda
  27. Francesco Fazio
  28. Palmina Cusato

L’alternativa di Vito Barresi

In corsa anche Vito Barresi, appoggiato dalla lista “Vito Barresi Sindaco”, si pone come una “alternativa”.

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