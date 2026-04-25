A Crotone la sfida tra Voce, Trocino, Meo e Barresi – LISTE E NOMI

Amministrative 2026

CROTONE Visioni diverse del futuro di Crotone per una sfida che si accende in vista del voto del 24 e 25 maggio. La corsa per la guida del Comune vede contrapporsi quattro figure ben delineate, ognuna portatrice di una visione distinta per il rilancio di una città che chiede risposte su temi cruciali come ambiente, lavoro e gestione amministrativa: Vincenzo Voce, Giuseppe Trocino, Fabrizio Meo e Vito Barresi. Il capoluogo pitagorico è l’unico centro della provincia a superare la soglia dei 50mila abitanti.

Le liste a sostegno di Voce

Il sindaco uscente Vincenzo Voce punta alla riconferma presentandosi ai blocchi di partenza con l’appoggio della coalizione di centrodestra, supportato da sei liste Forza Italia con “Libertà e democrazia”, “Crescere”, “Insieme”, “Valorizziamo Crotone” e Progetto in Comune Kr, Fratelli d’Italia.

“Forza Italia – Libertà e democrazia – Noi Moderati”

Dalila Venneri

Pisano Pagliaroli detto Pisano

Antonio Caccavaro

Leonardo Caligiuri

Andrea Ciordo

Alessia Cordua

Tiziana Corigliano

Salvatore Demeco

Salvatore Elia

Loredana Gentile

Pasqualina Guarascio

Alessandra Lettieri

Filomena Liperoti

Ylenia Manica

Bruno Muscatello

Manuela Papa

Fabio Bruno Pisciuneri

Stefano Rizza

Mirko Romano

Giovanni Russo

Anna Maria Scicchitano

Rita Sghirrapi

Benedetta Siciliani

Il campo largo di Trocino

Sul versante opposto si muove il campo largo progressista, che ha trovato sintesi nella figura dell’avvocato Giuseppe Trocino. Sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e dalle liste “Per la nostra Crotone” e “Crotone città futura”.

Lista Partito Democratico

Aurora Di Falco

Annico Gungui

Redentina Murgeri

Francesco Squillace

Alessandra Pugliese

Luca Calzona

Maria Greca Geraldi

Andrea Devona

Marianna Paone

Cristian Amoruso

Roberta Giungato

Aldo Leto

Claudia Molè

Mustapha El Aoudi

Carmen Giancotti

Mario Parise

Giustina Leto

Mario Galea

Annagiulia Caiazza

Pietro Infusino

Ivana Riolo

Giovanni Lentini

Emanuela Capalbo

Natale Filiberto

Iuliana Curulea

Dionigi Paluccio

Daniela Strangis

Orlando Amodeo

Francesca D’Agostino

Tommaso Sinopoli

Giuseppina Chiarello

Nicola Artese

In campo Fabrizio Meo

A rompere il binarismo c’è la candidatura di Fabrizio Meo, consigliere comunale di opposizione uscente, che scende in campo con la lista “Diritti e Salute”.

La Forgia Maria Teresa (detta Teresa) Ada Bruna Iinzillo detta Bruna Caterina Villirillo Teresa Samà Rosario Muscatello Pietro De Paola detto Domenico Marco Cusato Ugo Ranieri Francesco Sorrentino Barbara Bombardieri Michelina De Franco Nunzio Mellino Giancarlo Satiro Domenico Cristofalo Antonella Bombardiere Iolanda Crugliano Rita Pugliese Michele Basile Giovanna Maio Caterina Rosa Ilardo Giuseppe Cusumano Giuseppe Scarcelli Marco Venuto Giuseppe Mungari Patrizia De Fazio Isabella Cafarda Francesco Fazio Palmina Cusato

L’alternativa di Vito Barresi

In corsa anche Vito Barresi, appoggiato dalla lista “Vito Barresi Sindaco”, si pone come una “alternativa”.

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