Panificio sospeso nel Soveratese: sequestrati 360 chili di alimenti senza tracciabilità

I controlli dei Carabinieri

CATANZARO Gravi carenze igienico-sanitarie, prodotti senza etichetta e alimenti privi di tracciabilità. È quanto hanno riscontrato i carabinieri della Stazione di Davoli, insieme ai militari del Nas di Catanzaro, durante un controllo in un panificio del Soveratese, nell’ambito di una più ampia campagna di verifiche sulle attività commerciali della zona. Nel corso dell’ispezione i militari hanno rilevato superfici non adeguatamente pulite, ambienti non conformi e prodotti privi di qualsiasi indicazione su lotto, provenienza e tracciabilità. Il controllo ha portato al sequestro di circa 360 chili di alimenti, tra impasti, prodotti da forno e materie prime. Per il gestore è scattata una sanzione amministrativa di oltre 10mila euro. Disposta anche la sospensione immediata dell’attività, misura adottata a tutela della salute pubblica e per impedire la prosecuzione delle irregolarità. L’intervento rientra nel programma di controlli mirati che il Comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro sta conducendo sul territorio, con particolare attenzione alla filiera alimentare. (redazione@corrierecal.it)

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