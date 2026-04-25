Catanzaro, il tempo dei pareggi è finito: contro lo Spezia per ipotecare il quinto posto – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CATANZARO Al Ceravolo si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma l’aria porta con sé un senso di tristezza profondo nel cuore per la tragedia che ha colpito la città, con la scomparsa di Anna Democrito e dei suoi due figli (mentre la terza è ricoverata a Genova in condizioni gravi). Il Catanzaro scenderà in campo con il lutto al braccio.

Pensando alla partita, Catanzaro-Spezia non è una gara qualsiasi: è un passaggio che può dire molto sul presente e ancora di più sul futuro immediato. La squadra di Alberto Aquilani arriva all’appuntamento con un dato che pesa e allo stesso tempo racconta: quattro pareggi consecutivi. Non tutti uguali, anzi. Alcuni di questi sono stati veri e propri rimpianti, sfumati nei minuti finali quando i dettagli – nel calcio, spesso, fanno tutta la differenza – hanno voltato le spalle ai giallorossi. È proprio qui che si gioca una parte della sfida di oggi: trasformare la continuità in qualcosa di più concreto. Eppure, nonostante il digiuno di vittorie che dura ormai da oltre un mese, il traguardo della quinta piazza è lì, a portata, e potrebbe arrivare già oggi. Ma servirà fare ciò che nelle ultime settimane è mancato: vincere. E poi, come spesso accade in questo periodo dell’anno, alzare lo sguardo verso gli altri campi e attendere notizie.

A rendere il quadro più complesso – e interessante – è l’assenza del capitano Pietro Iemmello. Il suo stop obbliga Aquilani a rivedere ancora gli equilibri offensivi. Senza di lui, il peso dell’attacco si redistribuisce: Pittarello sarà il terminale più avanzato, supportato da una trequarti chiamata a prendersi responsabilità e iniziativa. Non è solo una questione tattica, ma di identità: capire se questo Catanzaro sa essere squadra anche senza il suo uomo simbolo. Le notizie positive arrivano invece dalla lista dei convocati. I rientri di Petriccione e Favasuli allargano le possibilità, anche se difficilmente il primo partirà dall’inizio. Lo Spezia, costruito per stare nelle zone alte, è oggi penultimo ma vicinissimo al quintultimo posto. Anche i liguri arrivano con un’assenza pesante, quella del loro principale terminale offensivo Artistico, ma restano una squadra capace di adattarsi e colpire con più soluzioni. Il Ceravolo, come spesso accade, farà la sua parte: oggi quell’energia potrebbe essere decisiva. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Rispoli, Alesi; Liberali, Di Francesco; Pittarello. All.: Aquilani.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Beruatto; Sernicola, Valoti, Romano, Bandinelli, Aurelio; Di Serio, Lapadula. All.: D’Angelo.

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