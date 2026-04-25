A Castrovillari la sfida tra Donadio, Bello, De Gaio e Salerno – LISTE E NOMI
Nella città del Pollino sia centrodestra che centrosinistra corrono con due candidati a sindaco
CASTROVILLARI Castrovillari è il centro più popoloso tra i 22 del Cosentino chiamati al voto: nella città ai piedi del Pollino – l’unica, con San Giovanni in Fiore, dove sarà possibile il ballottaggio del 7/8 giugno – sia il centrodestra che il centrosinistra corrono con due candidati: per il dopo-Lo Polito, Leonardo Graziadio di Solidarietà e Partecipazione (riconducibile all’area che fa riferimento al consigliere regionale Ferdinando Laghi) si è ritirato nei giorni scorsi per appoggiare con una sua lista il candidato di “Civicamente” Luca Donadio, avvocato, il cui Polo Civico ha appena incassato l’appoggio dei Cinque Stelle in campo con la lista “Piazza in Movimento”. A comporre il quadro di questa appassionante sfida a quattro anche Ernesto Bello (centrosinistra, sostenuto da Pd, Democratici per Castrovillari, Progressisti e almeno un’altra civica), Anna De Gaio (candidata unitaria del centrodestra) ed Eugenio Salerno, ex coordinatore cittadino della Lega e oggi responsabile cittadino del comitato costituente per Castrovillari di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci: già consigliere e assessore comunale, Salerno è sostenuto dalla lista Futuro Castrovillari.
Le liste a sostegno di Anna De Gaio
Noi Moderati
- Ivano Schito
- Federica Cama (detta Rosa)
- Luca Bifano
- Adriana Patrizia Chiaramonte
- Antonio Di Paola (detto Tonino)
- Luciana Dragone
- Serena Falbo
- Salvatore Franzese
- Matteo Germinario
- Carmine Marrone
- Antonio Salvatore Martino
- Luigi Martucci
- Federico Oliva
- Antonio Pangaro
- Marika Santandrea
- Mara Vigna
Insieme per Castrovillari
- Onofrio Massarotti
- Romina Alberti
- Fausto Clemente
- Giuseppina Condemi
- Raffaella D’Aquila
- Francesca De Luca
- Giuseppe Donato
- Maria Assunta Roberta Gireeffo
- Biagio Ianni
- Sara La Provitera
- Vincenzo Longo
- Carolina Lo Prete
- Maria Pacisi
- Adele Maria Paternostro
- Gabriella Piovaccari
- Felice Teti
Fratelli d’Italia
Giancarlo Lamensa
Alessandra Andriello
Irene Maria Assunta Bellusci
Francesco Campolongo
Francesco Corrado
Eugenio Costabile
Mariarosaria D’Atri
Maria De Bonis
Tommaso De Capua
Aurelio Erbino
Serafino Gallicchio
Francesca La Falce
Gaetano Martini
Pierfrancesca Pellegrini-Strigaro
Emanuele Piroli
Erica Sassone
Le liste a sostegno di Ernesto Bello
Pd
Democratici per Castrovillari
Maria Armentano
Cinzia Castellana
Flavia De Marco
Antonella De Santo
Antonio Gazineo
Ayida Icha
Gaetano La Falce
Francesco Mainieri
Rosa Mitidieri
Francesco Musmanno
Giuseppe Oliva
Pasquale Pace
Vittoria Presto
Rosa Saraceni
Domenico Tiburzi
Stefania Tocci
Progressisti per Castrovillari
Rossella Cosentino
Anna Maria Cruscomagno
Ilaria Gazzaneo
Giuseppina Grillo (detta Pina)
Antonella Marchianò
Valerio Morrone
Antonio Notaro
Fabio Olmo
Laura Parisi
Salvatore Porto
Luigi Rotondaro
Davide Saladino
Federica Tricarico
Donatella Viceconte
Giancarlo Volpe
Stefano Zupi
Civica
Le liste a sostegno di Luca Donadio
Uniti Civicamente
- Giuseppe Barbino
- Andrea Bloise
- Francesca Bosone
- Maria Vittoria Bruno
- Alessandra Campolongo
- Antonio Capani
- Emanuela Donato
- Sergio Ferraro
- Donatella Grisolia
- Giulia Impieri
- Annunziata Madeo
- Mariagrazia Mainieri
- Raffaele Nardone
- Francesco Noceti
- Sasha Miladinova Sandova
Onda Civica
- Emiliano Capano
- Carmen Capasso
- Giuseppe Cardello
- Armando Ceraudo
- Ivan Donadio
- Stefania Graziadio
- Vincenzo Grisolia
- Angelo Oppido
- Francesca Paternostro
- Alessia Petri Anderle
- Giulia Pudia
- Pasquale Russo
- Angelica Salerni
- Melania Spinicci
- Giovanni Visciglia
- Vincenzo Francesco Zaccaro
Patto Per Cv
- Carolina Borrelli
- Danilo Di Marco
- Fatmir Filja (detto Miri)
- Giovinazzo Domenico
- Matteo Graziadio
- Ada Gugliotta
- Marianna Iazzolino
- Sonia Kullolli
- Giuseppe La Falce
- Marisa Miceli
- Ivana Musca
- Vanessa Oliva
- Giuseppe Palmiro Oliveto
- Valentina Papa
- Caterina Perretti
- Stefano Vincenzi
Pace Salute e Lavoro
- Rodolfo Ambrosio
- Vincenzo Adduci
- Raffaella Batilde
- Francesco Carlucci
- Eleonora Converti
- Pierre Francois Frega
- Paola Gallo
- Rossella Madeo
- Daniele Passarelli
- Stefania Perrone
- Carmine Regina (detto Francesco)
- Eugenio Ribecco
- Rugiano Elisa
- Francesco Saccomanno
- Enrico Tricanico
- Roberto Vergara
Solidarietà e Partecipazione
- Leonardo Graziadio
- Ferdinando Laghi
- Giuseppe Angelastro
- Maria Belmonte (detta Carmen)
- Mariella Buono
- Fabrizio Caivano
- Giovanni Cicero (detto Gianni)
- Giuseppa De Luca (detta Pinella)
- Silvana De Marco
- Leonardo Golia
- Antonio Limonti
- Cristian Lufrano
- Mario Innocenzo Rummolo (detto Enzo)
- Corrado Sabatino
- Elisabetta Scapati
- Maria Serena Trotta
Piazza in Movimento
Maria Saladino
Vittorio Maria Cappelli
Antonia Abate
Ambrogio Cesana
Annaletizia Candelise
Antonio D’ Agostino
Adriana Fiore
Francesco Filomia
Daniela Pasqua
Francesco Guarnieri
Rosina Vaccaro
Giovanni Paladino – La Scalea
Carmela Viceconte
Paolo Paternostro
Elena Zuccaro
Francesco Quercia
Le liste a sostegno di Eugenio Salerno
Futuro Castrovillari
- Andrea Adduci
- Mattia Baratta
- Anna Conte
- Vincenzo Conte
- Nadia Falco
- Franca Patrizia Falcone
- Giuseppe Impedovo
- Karol Molito detto Bagherozzo
- Gianfranco Groccia
- Carmela Raimo
- Manuela Radicioni
- Raffaele Sangineto
- Francesco Santilli
- Filomena Senise
- Maria Stabile
- Tiziana Zucco
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