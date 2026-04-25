A Castrovillari la sfida tra Donadio, Bello, De Gaio e Salerno – LISTE E NOMI

Amministrative 2026

CASTROVILLARI Castrovillari è il centro più popoloso tra i 22 del Cosentino chiamati al voto: nella città ai piedi del Pollino – l’unica, con San Giovanni in Fiore, dove sarà possibile il ballottaggio del 7/8 giugno – sia il centrodestra che il centrosinistra corrono con due candidati: per il dopo-Lo Polito, Leonardo Graziadio di Solidarietà e Partecipazione (riconducibile all’area che fa riferimento al consigliere regionale Ferdinando Laghi) si è ritirato nei giorni scorsi per appoggiare con una sua lista il candidato di “Civicamente” Luca Donadio, avvocato, il cui Polo Civico ha appena incassato l’appoggio dei Cinque Stelle in campo con la lista “Piazza in Movimento”. A comporre il quadro di questa appassionante sfida a quattro anche Ernesto Bello (centrosinistra, sostenuto da Pd, Democratici per Castrovillari, Progressisti e almeno un’altra civica), Anna De Gaio (candidata unitaria del centrodestra) ed Eugenio Salerno, ex coordinatore cittadino della Lega e oggi responsabile cittadino del comitato costituente per Castrovillari di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci: già consigliere e assessore comunale, Salerno è sostenuto dalla lista Futuro Castrovillari.

Le liste a sostegno di Anna De Gaio

Noi Moderati

Ivano Schito

Federica Cama (detta Rosa)

Luca Bifano

Adriana Patrizia Chiaramonte

Antonio Di Paola (detto Tonino)

Luciana Dragone

Serena Falbo

Salvatore Franzese

Matteo Germinario

Carmine Marrone

Antonio Salvatore Martino

Luigi Martucci

Federico Oliva

Antonio Pangaro

Marika Santandrea

Mara Vigna

Insieme per Castrovillari

Onofrio Massarotti

Romina Alberti

Fausto Clemente

Giuseppina Condemi

Raffaella D’Aquila

Francesca De Luca

Giuseppe Donato

Maria Assunta Roberta Gireeffo

Biagio Ianni

Sara La Provitera

Vincenzo Longo

Carolina Lo Prete

Maria Pacisi

Adele Maria Paternostro

Gabriella Piovaccari

Felice Teti

Fratelli d’Italia

Giancarlo Lamensa

Alessandra Andriello

Irene Maria Assunta Bellusci

Francesco Campolongo

Francesco Corrado

Eugenio Costabile

Mariarosaria D’Atri

Maria De Bonis

Tommaso De Capua

Aurelio Erbino

Serafino Gallicchio

Francesca La Falce

Gaetano Martini

Pierfrancesca Pellegrini-Strigaro

Emanuele Piroli

Erica Sassone

Le liste a sostegno di Ernesto Bello

Pd

Democratici per Castrovillari

Maria Armentano

Cinzia Castellana

Flavia De Marco

Antonella De Santo

Antonio Gazineo

Ayida Icha

Gaetano La Falce

Francesco Mainieri

Rosa Mitidieri

Francesco Musmanno

Giuseppe Oliva

Pasquale Pace

Vittoria Presto

Rosa Saraceni

Domenico Tiburzi

Stefania Tocci

Progressisti per Castrovillari

Rossella Cosentino

Anna Maria Cruscomagno

Ilaria Gazzaneo

Giuseppina Grillo (detta Pina)

Antonella Marchianò

Valerio Morrone

Antonio Notaro

Fabio Olmo

Laura Parisi

Salvatore Porto

Luigi Rotondaro

Davide Saladino

Federica Tricarico

Donatella Viceconte

Giancarlo Volpe

Stefano Zupi

Civica

Le liste a sostegno di Luca Donadio

Uniti Civicamente

Giuseppe Barbino

Andrea Bloise

Francesca Bosone

Maria Vittoria Bruno

Alessandra Campolongo

Antonio Capani

Emanuela Donato

Sergio Ferraro

Donatella Grisolia

Giulia Impieri

Annunziata Madeo

Mariagrazia Mainieri

Raffaele Nardone

Francesco Noceti

Sasha Miladinova Sandova

Onda Civica

Emiliano Capano

Carmen Capasso

Giuseppe Cardello

Armando Ceraudo

Ivan Donadio

Stefania Graziadio

Vincenzo Grisolia

Angelo Oppido

Francesca Paternostro

Alessia Petri Anderle

Giulia Pudia

Pasquale Russo

Angelica Salerni

Melania Spinicci

Giovanni Visciglia

Vincenzo Francesco Zaccaro

Patto Per Cv

Carolina Borrelli

Danilo Di Marco

Fatmir Filja (detto Miri)

Giovinazzo Domenico

Matteo Graziadio

Ada Gugliotta

Marianna Iazzolino

Sonia Kullolli

Giuseppe La Falce

Marisa Miceli

Ivana Musca

Vanessa Oliva

Giuseppe Palmiro Oliveto

Valentina Papa

Caterina Perretti

Stefano Vincenzi

Pace Salute e Lavoro

Rodolfo Ambrosio

Vincenzo Adduci

Raffaella Batilde

Francesco Carlucci

Eleonora Converti

Pierre Francois Frega

Paola Gallo

Rossella Madeo

Daniele Passarelli

Stefania Perrone

Carmine Regina (detto Francesco)

Eugenio Ribecco

Rugiano Elisa

Francesco Saccomanno

Enrico Tricanico

Roberto Vergara

Solidarietà e Partecipazione

Leonardo Graziadio

Ferdinando Laghi

Giuseppe Angelastro

Maria Belmonte (detta Carmen)

Mariella Buono

Fabrizio Caivano

Giovanni Cicero (detto Gianni)

Giuseppa De Luca (detta Pinella)

Silvana De Marco

Leonardo Golia

Antonio Limonti

Cristian Lufrano

Mario Innocenzo Rummolo (detto Enzo)

Corrado Sabatino

Elisabetta Scapati

Maria Serena Trotta

Piazza in Movimento

Maria Saladino

Vittorio Maria Cappelli

Antonia Abate

Ambrogio Cesana

Annaletizia Candelise

Antonio D’ Agostino

Adriana Fiore

Francesco Filomia

Daniela Pasqua

Francesco Guarnieri

Rosina Vaccaro

Giovanni Paladino – La Scalea

Carmela Viceconte

Paolo Paternostro

Elena Zuccaro

Francesco Quercia

Le liste a sostegno di Eugenio Salerno

Futuro Castrovillari

Andrea Adduci

Mattia Baratta

Anna Conte

Vincenzo Conte

Nadia Falco

Franca Patrizia Falcone

Giuseppe Impedovo

Karol Molito detto Bagherozzo

Gianfranco Groccia

Carmela Raimo

Manuela Radicioni

Raffaele Sangineto

Francesco Santilli

Filomena Senise

Maria Stabile

Tiziana Zucco

IN AGGIORNAMENTO

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