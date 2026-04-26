Cariati, Nicolai (Sorical): «Completati i principali interventi di ingegnerizzazione della rete idrica»

l’annuncio

CARIARI Proseguono nel Comune di Cariati gli interventi finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finalizzati all’ingegnerizzazione e all’ammodernamento della rete idrica cittadina. Cariati è infatti uno dei 21 Comuni calabresi coinvolti nel più ampio progetto regionale finanziato dal PNRR e gestito da Sorical, finalizzato al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche urbane e alla riduzione delle perdite. Le opere già completate al 95% rappresentano un passaggio strategico verso una gestione più moderna, efficiente e sostenibile del servizio idrico, nonché propedeutico all’ingresso di Sorical nella gestione operativa del servizio idrico comunale.

Nel dettaglio, sono state ultimate le seguenti attività:

mappatura e rilievo delle reti idriche comunali;

censimento delle utenze;

progettazione della distrettualizzazione della rete idrica;

realizzazione della distrettualizzazione mediante installazione di misuratori di portata su serbatoi e reti;

modellazione idraulica della rete idrica;

ottimizzazione della rete attraverso l’installazione di misuratori di livello nei serbatoi di accumulo, comprensiva di nuove tubazioni e valvole;

installazione di sensori di pressione lungo la rete;

installazione di valvole motorizzate con controllo remoto sui serbatoi, utili a migliorare la gestione in condizioni di carenza idrica;

installazione di idrovalvole sulla rete per la riduzione della pressione e la limitazione delle sollecitazioni strutturali.

Nel territorio comunale sono stati inoltre installati complessivamente 2.650 misuratori di utenza in telelettura con tecnologia NB-IoT, strumenti innovativi che renderanno la bollettazione più trasparente e aderente ai consumi reali. Grazie alla telelettura, non sarà più necessario effettuare letture manuali dei contatori e saranno superati i consumi stimati, con vantaggi in termini di precisione, semplicità e correttezza per gli utenti.

Attività in corso

È attualmente in fase di esecuzione l’intervento di rifunzionalizzazione dell’impianto di sollevamento “San Vito”, a servizio del serbatoio di Cariati Centro.

L’intervento prevede:

la sostituzione dei quadri elettrici;

la sistemazione delle acque di scarico;

l’implementazione di un sistema di telecontrollo dell’impianto, in comunicazione con il serbatoio di Cariati Centro, al fine di ottimizzare la gestione del sistema ed evitare significativi sfiori idrici.

“Il progetto in corso a Cariati – afferma l’amministratore delegato di Sorical, Maurizio Nicolai che questa mattina ha fatto visita agli amministratori – conferma l’impegno di Sorical nell’attuazione degli investimenti PNRR destinati al settore idrico, con l’obiettivo di rendere le reti più resilienti, innovative e capaci di garantire un servizio migliore ai cittadini.” Soddisfatto il sindaco di Cariati Cataldo Minò: “Dopo anni di attese e criticità, finalmente la nostra rete idrica viene interessata da un importante processo di ammodernamento che consentirà di rendere il servizio più efficiente, moderno e vicino alle esigenze dei cittadini. Si tratta di interventi fondamentali che miglioreranno la distribuzione dell’acqua, ridurranno sprechi e dispersioni e garantiranno una gestione più puntuale del sistema”. Il sindaco chiede ancora pazienza ai cittadini: “Siamo consapevoli dei disservizi che si sono verificati e di quelli che potranno continuare a verificarsi nei prossimi giorni per consentire il completamento delle opere. Per questo chiediamo comprensione ai cittadini e ci scusiamo per i disagi, si tratta di lavori necessari e realizzati esclusivamente nell’interesse della comunità”.