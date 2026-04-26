Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
militanti futuristi
Sasso esulta: «Futuro Nazionale supera le 31mila adesioni»
Lo dice il coordinatore per il Sud del partito di Vannacci
Pubblicato il: 26/04/2026 – 13:11
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA «Prosegue in tutta Italia la mobilitazione di Futuro Nazionale con Vannacci per la sicurezza. Anche questa domenica in tutta Italia i militanti futuristi raccoglieranno firme e adesioni al partito del generale Vannacci, che nel frattempo hanno superato quota 31.000 in neanche due mesi dall’inizio della campagna di tesseramento. Questo pomeriggio sarò al gazebo di Bari, in piazza Mercantile a partire dalle 17.30, insieme a tanti sostenitori di destra vera che si sono avvicinati a Futuro Nazionale e a breve annunceremo la venuta di Roberto Vannacci a Bari». Lo dice Rossano Sasso, coordinatore per il Sud di Futuro Nazionale con Vannacci.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali