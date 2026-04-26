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le amministrative di maggio
Elezioni San Giovanni in Fiore, le liste di Stefania Fratto non sarebbero state ammesse
I quattro simboli della coalizione civica a rischio esclusione: ora si attende l’ufficialità
Pubblicato il: 26/04/2026 – 18:26
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SAN GIOVANNI IN FIORE Una candidata a rischio “eliminazione”: secondo fonti locali, non sarebbero state ammesse le quattro liste presentate ieri da Stefania Fratto, candidata a sindaco di una coalizione civica a San Giovanni in Fiore nella prossima tornata del 24 e 25 maggio. Le liste – Stefania Fratto Sindaco, Attiva Pensionati, Donne e diritti, Futura Giovani – erano state presentate ieri “in zona cesarini” ovvero a dieci minuti dal termine ultimo fissato per mezzogiorno. (redazione@corrierecal.it)
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