Due 14enni in fuga da Catanzaro, ritrovati su un pullman diretto a Roma

I controlli

La polizia di Stato di Caserta ha rintracciato due ragazzi di 14 anni che si erano allontanati da Catanzaro. Gli agenti si sono attivati dopo la segnalazione dei genitori. Determinante si è rivelato l’intervento del personale della polizia Stradale di Caserta Nord, che ha intensificato i controlli sugli autobus di linea a lunga percorrenza. Nel corso delle verifiche, è stato fermato un pullman diretto a Roma, in transito sull’autostrada Caserta-Salerno, a bordo del quale sono stati individuati i due minori. I ragazzi sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia stradale, dove sono stati tranquillizzati e messi in sicurezza. Successivamente, sono stati riaffidati ai genitori, giunti da Catanzaro. (redazione@corrierecal.it)

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