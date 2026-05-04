Cosenza, mercoledì la sfida al “Marulla” contro il Casarano. I tifosi delle due curve resteranno fuori

i playoff di serie c

COSENZA Sarà dunque il Casarano l’avversario del Cosenza nel secondo turno dei playoff, in programma il prossimo 6 maggio allo stadio “Marulla”. La formazione pugliese ha conquistato l’accesso alla fase successiva grazie a una convincente vittoria esterna per 2-0 contro il Monopoli, dimostrando solidità e grande organizzazione.

I precedenti stagionali tra le due squadre (le cui tifoserie sono gemellate) raccontano un equilibrio tutt’altro che scontato. Nel match di andata, disputato a novembre, il Cosenza si impose con un netto 4-1, mentre nel ritorno di marzo fu il Casarano a prendersi la rivincita, vincendo 2-1 davanti al proprio pubblico. Nelle ultime sette gare di campionato prima dei playoff, il Casarano ha raccolto ben 16 punti, confermando un trend di crescita importante. La compagine guidata da Vito Di Bari può contare sul capocannoniere del girone C Chiricò, autore di 18 gol stagionali, il numero più alto di marcature dei capocannonieri di tutti e tre i gironi.

Il Cosenza (reduce da otto vittorie di fila in casa), dal canto suo, arriva all’appuntamento dopo aver osservato un turno di riposo, fattore che potrebbe garantire freschezza fisica ma anche togliere ritmo partita. A preoccupare, però, è soprattutto il contesto ambientale. Il “Marulla” si prepara ancora una volta a presentarsi vuoto o semivuoto, in linea con quanto visto per l’intera stagione. Nonostante l’annunciato ritorno sugli spalti dell’Alkool Group Loreto 1985, resta confermata l’assenza degli ultrà delle due curve Nord e Sud che proprio stamattina, attraverso i rispettivi profili social, hanno confermato la loro decisione. Una scelta ribadita come forma di protesta e coerenza nei confronti della società, che porterà i tifosi organizzati a seguire la partita dall’esterno dello stadio per tutta la sua durata. (redazione@corrierecal.it)

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