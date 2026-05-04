L’ex ministra Marianna Madia lascia il Pd

la scelta

ROMA La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il partito. Lo ha comunicato, stando a quanto si apprende, alla capogruppo alla Camera, Chiara Braga, e lo ha scritto nelle chat dell’ala riformista del partito. «Amici, provo da un’altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra. Sempre uniti per lo stesso obiettivo: liberare l’Italia da questo pessimo governo. Vi abbraccio tutti», scrive nel messaggio. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. Madia, 46 anni, è deputata dal 2008, indicata per le liste dem dal segretario Walter Veltroni. Dal 2014 al 2018 è stata ministra per la Semplificazione e la Pa nei governi Renzi e Gentiloni. Nel 2018 è stata anche portavoce del Pd.

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