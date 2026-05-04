L’EVENTO

COSENZA Torna in Calabria Harmonia Expo Benessere e Beauty, la prima e unica fiera dedicata alla bellezza e al benessere che si terrà il 10 e 11 maggio presso il palazzo dei Congressi Terme Luigiane ad Acquappesa (CS). Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 100 addetti ai lavori, 45 aziende che operano nel settore del beauty e del benessere e più di 2000 visitatori, quest’anno i professionisti dell’estetica e della salute ma anche aziende innovative e operatori del benessere si incontreranno per ispirare, creare valore e trasmettere passione. Un’esperienza unica, il primo grande evento in Calabria dedicato al benessere, alla cosmesi, all’arte del prendersi cura organizzato da Aga Srl.