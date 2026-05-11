Al Cardinale Reina il bassorilievo di Affidato dedicato alla Madonna di Capocolonna

il legame tra la Vergine e la comunità

CROTONE Nella giornata di domenica 10 maggio, nell’ambito delle celebrazioni mariane che accompagneranno la città fino alla conclusione del mese dedicato alla Vergine, presso la Chiesa del Santissimo Salvatore di Crotone si è svolto il Solenne Pontificale presieduto dal Cardinale Baldassare Reina, Vicario di Papa Leone XIV, concelebrato dall’Arcivescovo Alberto Torriani insieme al Clero crotonese. La celebrazione ha visto una numerosa partecipazione di fedeli, oltre alla presenza di autorità politiche, civili e militari, riunite nel segno della devozione verso la Madonna di Capocolonna, Patrona dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Al termine della Santa Messa, Mons. Pancrazio Limina, Presidente del Capitolo Cattedrale, ha consegnato al Cardinale Reina il bassorilievo realizzato dal maestro orafo Michele Affidato in occasione della Festa Settennale dedicata alla Madonna di Capocolonna.

L’opera

L’opera, concepita come un racconto visivo della devozione mariana crotonese, racchiude alcuni dei momenti più significativi della storia spirituale della città. Attraverso simboli, episodi storici e richiami alla tradizione popolare, il bassorilievo narra il profondo legame tra la Vergine e la comunità crotonese: dal miracolo del ritrovamento dell’Icona nel 1519 alla protezione della città durante l’assedio del 1638, fino al pellegrinaggio dei fedeli verso il Santuario di Capocolonna, ancora oggi segno vivo di fede e appartenenza. Al centro della composizione campeggia l’Icona della Madonna con Bambino, fulcro spirituale dell’opera e simbolo identitario dell’intero territorio. Il bassorilievo consegnato al Cardinale Reina è una delle undici opere realizzate dal maestro crotonese che, nel corso del mese di maggio, saranno donate ai Vescovi chiamati a presiedere le celebrazioni mariane. L’opera è stata già consegnata a S.E. Mons. Antonio Staglianò e a S.E. Mons. Giuseppe Caiazzo.

La consegna al Cardinale Reina rappresenta per Affidato un ulteriore momento di incontro dopo quello avvenuto in Vaticano in occasione della VI edizione del “Concerto con i Poveri”, quando, insieme a Michael Bublé gli venne consegnata una riproduzione ispirata al “Cristo di Fazzini”, realizzata da Michele Affidato insieme al figlio Antonio. “La Vergine di Capocolonna ha sempre rappresentato per la nostra città non soltanto una presenza religiosa, ma una madre capace di custodire la storia, la fede e l’identità del popolo crotonese – ha dichiarato Michele Affidato – Attraverso questo bassorilievo ho voluto raccontare il legame indissolubile tra la Madonna e la sua gente, un rapporto costruito nei secoli attraverso la devozione, il dolore, la speranza e la protezione. Consegnare quest’opera ai Vescovi e al Cardinale che stanno prendendo parte alle celebrazioni del mese mariano significa condividere una testimonianza autentica della fede della nostra terra e dell’amore immenso che Crotone continua a nutrire verso la sua Patrona”.

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