Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:42
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

ore di apprensione

Attivisti della Flotilla fermati in Libia: apprensione per due italiani

In corso verifiche da parte dell’Unità di crisi della Farnesina

Pubblicato il: 24/05/2026 – 22:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Attivisti della Flotilla fermati in Libia: apprensione per due italiani
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA “Abbiamo perso i contatti con una decina di attivisti che a Sirte erano entrati nel territorio della Libia controllato dalle autorità di Haftar. Il gruppo, con un’auto e un’ambulanza, era stato invitato a negoziare la ripartenza del Land Convoy. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati”. Così all’Ansa la portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia. Sono in corso verifiche da parte dell’Unità di crisi della Farnesina. 

Argomenti
flotilla
Siria
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x