Catanzaro, è la notte che può cambiare la storia: al Ceravolo arriva il Monza – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CATANZARO C’è una notte in cui una città intera smette di dormire e torna a credere nella storia. Catanzaro aspetta quel momento da 43 anni. Lo aspetta la sua gente, lo aspetta il Ceravolo, lo aspettano quei colori giallorossi cuciti sul cuore di una tifoseria pronta a trasformare lo stadio in una bolgia. Alle 20 andrà in scena il primo atto della finale playoff di Serie B contro il Monza: una sfida che vale molto più di una semplice partita. Vale un sogno chiamato Serie A.

Dopo aver eliminato il Palermo in una semifinale intensa, sofferta e carica di tensione, il Catanzaro si presenta all’appuntamento più importante della stagione con entusiasmo, consapevolezza e la spinta emotiva di un popolo che sente vicino qualcosa di straordinario. La prova del “Barbera” ha dato forza mentale alla squadra di Alberto Aquilani, capace di resistere alla pressione e superare una prova durissima. Una prestazione matura, da squadra vera, che ha acceso definitivamente la speranza.

La battaglia di Palermo non si è chiusa con il triplice fischio. Il giudice sportivo ha infatti disposto un supplemento d’indagine sugli episodi avvenuti al termine della gara, chiedendo ulteriori approfondimenti attraverso testimonianze e materiale audio-video. Un clima acceso che racconta perfettamente il peso specifico di questi playoff, dove ogni dettaglio può trasformarsi in tensione pura.

Adesso però conta solo il campo. E il Ceravolo promette di essere il grande protagonista della serata. Sold out annunciato, coreografie in preparazione, bandiere, sciarpe e una città intera pronta a spingere il Catanzaro verso l’impresa. La Curva Massimo Capraro ha chiamato a raccolta tutto il popolo giallorosso con un messaggio chiaro: trasformare lo stadio in un inferno sportivo già dal riscaldamento. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, di quelle notti che restano scolpite nella memoria collettiva.

Anche la copertura mediatica sarà all’altezza dell’evento. La finale sarà trasmessa da DAZN, Sky Sport e NOW, oltre che in chiaro su TV8. Una vetrina enorme per il Catanzaro e per l’intera Serie BKT, con la sfida che sarà visibile anche all’estero in oltre 150 Paesi grazie alla distribuzione internazionale. Telecamere, spettacolo, intrattenimento e un prepartita da evento nazionale accompagneranno una sfida che ormai ha superato i confini della Calabria.

Sfida tra bomber: Iemmello contro Cutrone

Sul campo, tutto passa inevitabilmente dai due uomini simbolo: Pietro Iemmello e Patrick Cutrone. Due attaccanti, due leader, due modi diversi di trascinare una squadra.

Iemmello è il volto del Catanzaro. Capitano emotivo e tecnico, uomo delle reti pesanti, riferimento assoluto per compagni e tifosi. Nei playoff ha alzato il livello proprio quando serviva di più, confermandosi decisivo nei momenti chiave. Ogni pallone che passa dai suoi piedi sembra caricarsi di significato, ogni movimento accende il Ceravolo. Per Catanzaro rappresenta molto più di un bomber: è l’uomo che può riportare una città dove manca da troppo tempo.

Dall’altra parte c’è un Monza più pragmatico, compatto, abituato a gestire la pressione. Alessio Bianco ha costruito una squadra equilibrata e concreta, capace di aspettare e colpire. E in questo contesto Cutrone è diventato l’arma perfetta: incisivo, cinico, letale anche a gara in corso.

È anche una sfida filosofica: l’entusiasmo travolgente del Catanzaro contro il controllo razionale del Monza. Emozione contro gestione. Cuore contro equilibrio. Due identità opposte che promettono una partita aperta, intensa, difficilmente bloccata.

Le scelte di Aquilani

Aquilani sembra intenzionato a confermare quasi in blocco la squadra che ha conquistato la finale. L’unico dubbio potrebbe riguardare la trequarti, dove Di Francesco è in ballottaggio con Alesi. Davanti, spazio ancora al tridente con Liberali e Pittarello alle spalle di Iemmello. In mezzo Petriccione e Pontisso avranno il compito di dettare tempi e intensità, mentre in difesa il trio Cassandro-Antonini-Brighenti proteggerà Pigliacelli.

Occhi puntati anche su Favasuli, una delle sorprese più belle della stagione. Nonostante la frattura al naso rimediata a Palermo, sarà regolarmente in campo con una mascherina protettiva.

Attenzione infine ai diffidati: Frosinini, Di Francesco, Pontisso e Pittarello dovranno convivere con il peso di un cartellino che potrebbe costare il ritorno. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. All.: Aquilani.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone. All.: Bianco.

LEGGI ANCHE

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato