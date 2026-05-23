Catanzaro-Monza, la carica di Aquilani: «Chi dà tutto non perde mai» – I CONVOCATI

calcio serie b

CATANZARO «Siamo arrivati all’atto finale, è un qualcosa che ci auguravamo e credevamo di avere le nostre possibilità. Una partita che ha un valore inspiegabile, ci siamo arrivati con la nostra forza, con le nostre idee, questa è la cosa che mi rende più orgoglioso. Domani dovremo continuare a farlo con coraggio, i giorni di recupero sono pochi, vediamo se ci sarà magari inizialmente qualche cambio, se qualcuno necessita di un turno di riposo. Ma vedo i miei ragazzi concentrati e che non vedono l’ora di giocare una partita del genere». Sono le parole dell’allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani, alla vigilia della finale d’andata play-off in programma tra le mura amiche del “Ceravolo” contro il Monza.

L’analisi del tecnico parte dalla battaglia del “Barbera” contro il Palermo – dove i giallorossi sono usciti sconfitti 2-0 ma capitalizzando il netto vantaggio 3-0 dell’andata – per proiettarsi sull’immediato impegno: «Non so quante squadre dopo l’1-0 subito a freddo non sarebbero crollate, la squadra dopo il primo tempo ha avuto due palle gol, non ha subito quasi niente, le palle clamorose per far gol poi ce le abbiamo avute tutte noi. Tutto questo in un stadio caldo, una partita veramente meravigliosa».

«Quando giochi questo tipo di gare si azzera tutto, lo stadio che ci sarà domani e il pensiero di raggiungere un qualcosa di così grande ti deve far dare quel qualcosa in più e i ragazzi l’hanno già dimostrato, l’energia arriva da dentro, arriva dal cuore, quindi domani bisogna ascoltare più il cuore che le gambe», ha aggiunto il tecnico dei calabresi. C’è il concetto di identità e di bel gioco al centro del ragionamento di Aquilani: «Crediamo fortemente in qualcosa e lo portiamo avanti, sicuramente il modo in cui abbiamo vinto l’ultima partita nel doppio confronto ci dà ancora più certezza di quello che noi già sapevamo: credere di riuscire a imporre sempre la propria identità, legata poi al fatto che dobbiamo essere duri nei momenti».

Sulla forza degli avversari il mister risponde così: «Abbiamo insegnato al Monza nella gara di ritorno e anche nel primo tempo dell’andata che il Catanzaro non può essere sottovalutato. Siamo assolutamente coscienti che il Monza è una grande squadra, che era partita con l’obiettivo di tornare in Serie A, con delle grandi individualità, abbiamo massimo rispetto, noi non possiamo prescindere dall’essere umili, ce la giocheremo sicuro».

La ricetta per una nuova impresa non esiste, basta sapere che bisognerà andare oltre i propri limiti. «Per passare queste due partite dobbiamo fare qualcosa di straordinario e per farlo dobbiamo essere molto concentrati, molto attenti, bisogna avere coraggio, personalità e poi abbiamo domani un pubblico che sicuramente per noi sarà, come lo è sempre stato, un dodicesimo uomo in campo. E’ un qualcosa che nessuno di noi sa se può ricapitare, quando poi succedono le cose che non sai se possono accadere di nuovo devi dare tutto e quando dai tutto non perdi mai».

Ecco i 26 convocati

Il tecnico Aquilani ha convocato 26 giocatori per la finale d’andata dei play-off di Serie B, in programma domani sera contro il Monza. Questa la lista: Portieri: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli. Difensori: 2. Esteves, 4. Antonini, 5. Bashi, 6. Fellipe Jack, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro. Centrocampisti: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 28. Oudin, 30 Alesi, 32. Rispoli, 98. Buglio. Attaccanti: 8 Pittarello, 9. Iemmello, 19 Nuamah, 39. Koffi, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco.