Doccia fredda al Ceravolo: il Catanzaro perde 2-0 e il Monza ipoteca la Serie A

playoff Serie B

CATANZARO Il Monza espugna per 2-0 il “Ceravolo” nella gara d’andata della finale play-off, un terribile uno-due confezionato negli ultimi tredici minuti e che indirizza in modo importante la gara di ritorno di venerdì prossimo in casa dei brianzoli. Squadre schierate a specchio con il 3-4-2-1: Aquilani conferma i reduci del Barbera con Pittarello punta sostenuto da Liberali e capitan Iemmello; Bianco punta sul match winner della semifinale, Cutrone, affiancato da Colpani e Mota. Pronti via, i biancorossi partono forte e con il giro palla veloce costruiscono subito la prima occasione: tiro da lontano di Birindelli che si infrange sulla traversa. Sventato il pericolo, i giallorossi iniziano a macinare gioco alla ricerca del varco giusto. Ma l’occasione più ghiotta capita ancora agli ospiti: Pigliacelli in uscita palla al piede rischia di farla grossa, Cutrone intercetta e tenta il pallonetto da fuori area con il salvataggio decisivo di testa sulla linea di Petriccione. E ancora il numero 10 del Monza a testare i guantoni del portiere giallorosso nell’azione successiva, seguito dal primo squillo di Pittarello che non inquadra lo specchio. La stessa punta dà vita ad un duello molto fisico con Ravanelli che impone al ventesimo uno stop di qualche minuto. Il difensore sarà poi costretto ad uscire sostituito da Delli Carri. Il Catanzaro quando accelera fa paura, come nell’occasione del tiro a rimorchio di Pontisso finito alto. Nel recupero è ancora Pigliacelli a dire di no ad un tiro velenoso dalla distanza di Cutrone. La seconda frazione inizia con un altro cambio per gli ospiti: dentro Hernani per Colpani. Il match si fa più spezzettato con le due compagini più attente a non sbagliare che ad affondare il colpo. Dopo il quarto d’ora, arriva la scossa tra una giocata del campioncino Liberali ed un destro di Pontisso che sfiora il palo dopo una rimessa sbagliata di Thiam. I padroni di casa, trascinati dal pubblico, pareggiano il conto delle traverse con Pittarello che di testa è impreciso su cross di Pontisso. E’ il momento di massima pressione del Catanzaro, ma Bianco sfrutta tutte le risorse della lunga panchina che, ancora una volta, si rivelano decisive: al minuto 32 grande affondo di Obiang verso la trequarti, la palla finisce sui piedi di Hernani che fa partire un tiro imparabile sotto l’incrocio. E’ 1-0 per il Monza, doccia gelata per i calabresi che nel finale non demordono e collezionano anche un’altra chance con il subentrato Di Francesco. A due minuti dalla fine, gli ospiti trovano un pesantissimo 2-0 di rimessa: Petagna appoggia sulla corsa per Caso, anche lui subentrato dalla panca, che salta due uomini e davanti a Pigliacelli non sbaglia. E’ il risultato finale che significa una pesante ipoteca per il Monza verso la conquista della serie A.

Tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Cassandro 5.5, Antonini 6, Brighenti 6; Favasuli 5.5, Pontisso 6 (31′ st Rispoli), Petriccione 5.5, Alesi 5.5 (31′ st Di Francesco 5.5); Liberali 6.5 (39′ st D’Alessandro), Iemmello 5.5 (39′ st Oudin); Pittarello 5. In panchina: Marietta, Bashi, Jack, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Koffi, Frosinini. Allenatore: Aquilani 6

MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Birindelli 6.5, Ravanelli 6 (31′ pt Delli Carri 6.5), Carboni 7; Bakoune 6, Colombo 6 (29′ st Obiang), Pessina 6.5, Azzi 6.5; Colpani 5.5 (1′ st Hernani 7), Mota 5.5 (19′ st Petagna 6.5); Cutrone 6.5 (29′ st Caso 7). In panchina: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Antov, Alvarez, Ciurria, Capolupo. Allenatore: Bianco 7

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6 RETI: 32′ st Hernani, 44′ st Caso

NOTE: cielo sereno con circa 23 gradi; terreno in erba naturale; spettatori: 12644. Ammoniti Colombo, Petagna, Caso, D’Alessandro, Petriccione. Angoli 5-8. Recupero: 3′, 4′.