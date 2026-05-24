Roma Volley Club conquista la Coppa Italia A2

il trionfo

CASALECCHIO DI RENO Una vittoria costruita con lucidità, continuità e una netta superiorità nei momenti decisivi. La Roma Volley Club si aggiudica la Coppa Italia di Serie A2 femminile superando la Millenium Brescia con un secco 3-0 nella finale disputata all’Unipol Arena, al termine di una gara più combattuta di quanto suggerisca il punteggio.

Le romane, guidate da coach Cuccarini, hanno imposto il proprio ritmo soprattutto nei finali di set, dove la maggiore precisione nei fondamentali e la qualità in attacco hanno fatto la differenza. Brescia, campionessa uscente, ha provato a restare agganciata alla partita grazie alle fiammate di Cvetnic e alla presenza a muro di Consoli, ma nei momenti chiave ha pagato qualche errore di troppo.

Il primo set si è indirizzato dopo una fase iniziale equilibrata, quando Roma ha piazzato il primo break significativo grazie alle soluzioni offensive di Bici e all’efficacia a muro di Ciarrocchi. Brescia ha tentato di rientrare, ma le capitoline hanno mantenuto il vantaggio fino alla chiusura, sfruttando anche un errore delle lombarde nel finale.

Stesso copione nel secondo parziale: Roma parte forte, Brescia reagisce con orgoglio e riesce anche a ridurre il gap fino al minimo svantaggio. Ma ancora una volta la formazione romana trova maggiore solidità nel finale, con Bici e Ciarrocchi decisive nella gestione degli scambi più pesanti.

Il parziale più spettacolare è il terzo, giocato punto a punto fino ai vantaggi. Brescia sembra poter allungare la partita, trascinata da Ratti e Pamio, ma Roma resta sempre agganciata grazie a Melli e alla solita Bici, autentica protagonista della finale.

Il set si trasforma in una lunga battaglia di nervi: match point annullati da entrambe le parti e continui ribaltamenti di fronte. Alla fine è ancora Roma a trovare lo spunto decisivo, chiudendo 32-30 con l’attacco vincente di Bici, che firma anche la sua prestazione personale da MVP.

Il successo della Roma Volley Club nasce dalla capacità di alzare il livello nei momenti cruciali e dalla grande prestazione offensiva di Bici (21 punti), ben supportata da Melli e Ciarrocchi. Brescia esce sconfitta ma con l’onore delle armi, dopo aver lottato fino all’ultimo pallone soprattutto nel terzo set.

Per la formazione capitolina è un trionfo che certifica la crescita del gruppo e la solidità del progetto tecnico, capace di imporsi contro una delle squadre più attrezzate del torneo e detentrice del trofeo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato