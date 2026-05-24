Vibonese al voto: ecco i comuni che superano il quorum e scelgono il sindaco

i primi risultati

VIBO VALENTIA Entra nel vivo la tornata per le elezioni amministrative nel Vibonese, dove il dato dell’affluenza alle 17 si è attestato su un 35,02%. Nei comuni caratterizzati dalla presenza di un unico candidato alla carica di primo cittadino, la partita decisiva si è giocata sulla soglia del quorum, fissato al 40% degli aventi diritto. I primi verdetti arrivano dai seggi di Acquaro, Spilinga e Monterosso, dove la barriera della partecipazione è stata superata, decretando l’elezione diretta dei rispettivi sindaci.

Ad Acquaro si registra il dato più significativo: già alle ore 17 l’affluenza alle urne ha toccato il 44,47%. Questo sblocco della soglia minima ha sancito il ritorno alla guida del municipio dell’ex primo cittadino Giuseppe Barilaro, che si appresta così a iniziare un nuovo mandato amministrativo.

Scenario analogo a Spilinga, dove la partecipazione al voto ha raggiunto il 42,29%. Il superamento del quorum ha confermato l’elezione del sindaco uscente Enzo Marasco, sostenuto dalla lista “Spilinga unita”, che ottiene così la continuità amministrativa per i prossimi cinque anni.

A Monterosso Calabro, dove l’unico candidato è Antonio Lampasi l’affluenza è già al 42,90%. (redazione@corrierecal.it)

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