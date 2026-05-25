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Elezioni a Tropea, testa a testa tra Macrì e Rodolico. Indietro Piserà

Sfida all’ultimo voto tra i due ex primi cittadini per la guida della Perla del Tirreno. Affluenza definitiva in lieve aumento al 59,37%

Pubblicato il: 25/05/2026 – 16:42
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Elezioni a Tropea, testa a testa tra Macrì e Rodolico. Indietro Piserà
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TROPEA A Tropea scontro all’ultimo voto tra Giuseppe Rodolico, con la lista “Insieme per Tropea”, e Giovanni Macrì, con “Forza Tropea”, i due ex sindaci che aspirano al ritorno alla guida del Comune della Perla del Tirreno. Più indietro, al momento, il terzo candidato, l’ex consigliere comunale e outsider Antonio Piserà con “RigeneriAmo Tropea”. Al momento, con dati parziali arrivanti dalle sezioni, la lista di Rodolico è in vantaggio di soli 17 voti (700 e il 47,14%) contro i 683 della lista guidata da Giovanni Macrì, più dietro con il 45,99%. “RigeneriAmo Tropea” è al momento ferma a 102 voti (6,87%). L’affluenza definitiva del Comune tropeano è del 59,37%, in lieve aumento rispetto al 58,69% dell’ultima tornata elettorale. (redazione@corrierecal.it)

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