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amministrative 2026
Palmi al voto, nella volata a due è in testa Calabria
Il candidato sindaco è in vantaggio rispetto al suo competitor, Cardone. Affluenza al 61,88%
Pubblicato il: 25/05/2026 – 17:15
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PALMI Giovanni Calabria per il momento in testa alle elezioni amministrative a Palmi. Secondo i primi dati disponibili dello scrutinio, Calabria, sostenuto da 4 liste, è al 56,7%. Il suo sfidante, l’avvocato Francesco Cardone, uscente presidente del Consiglio comunale, sostenuto da 3 liste, è al 43,3%. Palmi è uno dei cinque Comuni della Calabria oltre i 15mila abitanti chiamati al voto in questa tornata elettorale. A Palmi l’affluenza complessiva è stata del 61,88%
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