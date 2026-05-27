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Massa arbitrerà la finale playoff di ritorno tra Monza e Catanzaro

Si parte dal 2-0 con cui i brianzoli si sono imposti nel match d’andata al “Ceravolo”

Pubblicato il: 27/05/2026 – 12:29
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Massa arbitrerà la finale playoff di ritorno tra Monza e Catanzaro
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ROMA Sarà Davide Massa a dirigere Monza-Catanzaro, ritorno della finale play-off di Serie B in programma venerdì alle 20 (si parte dal 2-0 con cui i brianzoli si sono imposti nel match d’andata in Calabria). Insieme all’arbitro della sezione di Imperia, i guardalinee Meli e Peretti, il quarto ufficiale di gara Mucera, quindi alla Var Di Paolo e Pezzuto.

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