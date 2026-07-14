‘Ndrangheta a Reggio Calabria, colpiti gli esponenti di vertice delle cosche: 79 arresti – NOMI

L’OPERAZIONE

REGGIO CALABRIA Sono 79 le misure custodiali eseguite questa mattina a Reggio Calabria da oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti, 73 custodie cautelari in carcere e sei arresti domiciliari, sono stati disposti con tre distinte ordinanze emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga, estorsione, armi, riciclaggio, rapina e trasferimento fraudolento di valori.

Tre ordinanze di custodia cautelare

In una ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Andrea Iacovelli, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per 46 persone:

Amato Damiano Berlingeri Santino Civitaliani Angelo Mercurio Michele Morelli Andrea Morelli Fabio Morelli Santo Morello Armando Damiano Strangio Domenico Vigliarolo Antonino Benestare Giorgio Polimeni Antonio Caracciolo Fortunato D’Agostino Demetrio D’Agostino Giuseppe D’Agostino Ernesto Merenda Fabio De Stefano Giuseppe Polimeni Stefano Sapone Francesco Scarpella Giacomo Tegano Mariano Telli Guglielmo Buda Rocco Agostino Giuseppe Amaddeo Antonio Barbaro Davide Bevilacqua Mario Cilione Fabio Galimi Sebastiano Gatto Francesco Gioè Salvatore Primo Lahami Kaled Monteleone Lorenzo Morabito Domenico Morabito Giovanni Valenzise Carmelo Morabito Michele Morabito Riccardo Murina Carmelo Consolato Passalacqua Stefano Muscarà Salvatore Mandalari Marco Antonio Panella Samuele Pellegrino Santo Morabito Gaetano

Arresti domiciliari per 6 persone:

Rugolino Fortunato Aboulkhair Youssef Berlingeri Patrizio Bevilacqua Massimo Loddo Annunziato Luigi Morelli Roberto

Per tutti è previsto il divieto di allontanarsi dall’abitazione senza autorizzazione e di comunicare con persone diverse dai conviventi.

Nella seconda ordinanza di custodia cautelare, sono in 12 a finire in carcere: