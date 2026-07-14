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L’OPERAZIONE

‘Ndrangheta a Reggio Calabria, colpiti gli esponenti di vertice delle cosche: 79 arresti – NOMI

Tre ordinanze della Dda reggina eseguite da oltre 500 uomini tra polizia e carabinieri: 73 indagati in carcere e sei ai domiciliari

Pubblicato il: 14/07/2026 – 12:08
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‘Ndrangheta a Reggio Calabria, colpiti gli esponenti di vertice delle cosche: 79 arresti – NOMI
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REGGIO CALABRIA Sono 79 le misure custodiali eseguite questa mattina a Reggio Calabria da oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti, 73 custodie cautelari in carcere e sei arresti domiciliari, sono stati disposti con tre distinte ordinanze emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga, estorsione, armi, riciclaggio, rapina e trasferimento fraudolento di valori.

Tre ordinanze di custodia cautelare

In una ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Andrea Iacovelli, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per 46 persone:

  1. Amato Damiano
  2. Berlingeri Santino
  3. Civitaliani Angelo
  4. Mercurio Michele
  5. Morelli Andrea
  6. Morelli Fabio
  7. Morelli Santo
  8. Morello Armando Damiano
  9. Strangio Domenico
  10. Vigliarolo Antonino
  11. Benestare Giorgio
  12. Polimeni Antonio
  13. Caracciolo Fortunato
  14. D’Agostino Demetrio
  15. D’Agostino Giuseppe
  16. D’Agostino Ernesto
  17. Merenda Fabio
  18. De Stefano Giuseppe
  19. Polimeni Stefano
  20. Sapone Francesco
  21. Scarpella Giacomo
  22. Tegano Mariano
  23. Telli Guglielmo
  24. Buda Rocco
  25. Agostino Giuseppe
  26. Amaddeo Antonio
  27. Barbaro Davide
  28. Bevilacqua Mario
  29. Cilione Fabio
  30. Galimi Sebastiano
  31. Gatto Francesco
  32. Gioè Salvatore Primo
  33. Lahami Kaled
  34. Monteleone Lorenzo
  35. Morabito Domenico
  36. Morabito Giovanni
  37. Valenzise Carmelo
  38. Morabito Michele
  39. Morabito Riccardo
  40. Murina Carmelo Consolato
  41. Passalacqua Stefano
  42. Muscarà Salvatore
  43. Mandalari Marco Antonio
  44. Panella Samuele
  45. Pellegrino Santo
  46. Morabito Gaetano

Arresti domiciliari per 6 persone:

  1. Rugolino Fortunato
  2. Aboulkhair Youssef
  3. Berlingeri Patrizio
  4. Bevilacqua Massimo
  5. Loddo Annunziato Luigi
  6. Morelli Roberto

Per tutti è previsto il divieto di allontanarsi dall’abitazione senza autorizzazione e di comunicare con persone diverse dai conviventi.

Nella seconda ordinanza di custodia cautelare, sono in 12 a finire in carcere:

  1. Chirico Gaetano
  2. Erbi Aldo
  3. Gattuso Nicola
  4. Marino Fortunato
  5. Marino Giuseppe
  6. Megale Pietro
  7. Messina Vincenzo
  8. Pitarelli Demetrio
  9. Saraceno Giuseppe Daniele, detto “Pino”
  10. Sarica Domenico
  11. Stillittano Domenico
  12. Zumbo Nicola Antonio, detto “Nico”

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