Diamante, annullato il sequestro di una struttura balneare a Cirella

la decisione

DIAMANTE II Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso e annullato il sequestro preventivo di una struttura balneare a Cirella, disponendone la restituzione immediata alla concessionaria. I fatti risalivano alla fine della stagione 2025: le autorità avevano contestato il mancato smontaggio di alcune strutture amovibili (chioschi, pedane e pergolati), ritenendo che si trattasse di un’occupazione abusiva del demanio marittimo, con possibili profili anche edilizi e paesaggistici. A maggio scorso era scattato il sequestro penale su input della Procura di Paola. Nel mese di giugno, il titolare della concessione nonché gestore della struttura balneare, per il tramite dell’avvocato Cristian Cristiano ha presentato istanza di riesame al Tribunale di Cosenza, supportata da un parere pro veritate dell’avvocato Giuseppe Carratelli, amministrativista. La difesa ha fatto leva su una norma nazionale, recente, che consente ai titolari di concessioni balneari di mantenere le strutture amovibili anche nel periodo invernale, a condizione che paghino regolarmente il canone e la concessione sia ancora in corso. Il Tribunale ha dato ragione alla difesa, ritenendo che non vi fosse alcuna irregolarità e che la permanenza delle strutture fosse legittima per legge. Ha quindi ordinato l’immediata restituzione della struttura alla società concessionaria. Circostanza che consentirà al gestore del lido di riprendere immediatamente l’attività. (f.b.)

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