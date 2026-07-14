Incendi boschivi, controlli rafforzati nel Catanzarese: droni e termocamere per individuare i piromani – VIDEO

ESTATE 2026

CATANZARO Controlli rafforzati nelle aree boschive, pattugliamenti mirati e nuove tecnologie per individuare tempestivamente i focolai e sorprendere eventuali piromani. Il Comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro ha intensificato nelle ultime settimane le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, mettendo in campo le pattuglie territoriali e quelle della specialità Forestale. Con l’avvio della stagione estiva, periodo durante il quale il rischio di innesco e propagazione delle fiamme aumenta sensibilmente, l’Arma ha incrementato i servizi nelle zone maggiormente esposte, con particolare attenzione ai boschi, ai terreni incolti e alle aree extraurbane. I controlli hanno l’obiettivo di individuare piccoli focolai, comportamenti sospetti e la presenza di veicoli che si aggirano nelle campagne senza apparenti motivazioni. Parallelamente è stato potenziato il monitoraggio del territorio attraverso droni ad alta risoluzione, sistemi termici e strumenti di cartografia digitale, utilizzati per mappare le aree a rischio e rilevare eventuali incendi anche in condizioni di scarsa visibilità. Le tecnologie, unite all’esperienza dei carabinieri delle stazioni territoriali e dei reparti Forestali, consentono di intervenire con maggiore rapidità e di limitare gli effetti provocati dagli incendi di natura dolosa o colposa. L’attività punta anche a cogliere sul fatto eventuali responsabili. Determinante, secondo il Comando provinciale, è la collaborazione dei cittadini. Alcune segnalazioni hanno già consentito ai militari di controllare automobili sospette nelle aree rurali e di richiedere l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per spegnere incendi appena divampati. I carabinieri invitano la popolazione a rispettare le norme sull’utilizzo del fuoco, a mantenere puliti i corridoi tagliafuoco nei terreni rurali e ad adottare comportamenti prudenti nelle campagne, in montagna e nelle aree verdi. La raccomandazione è inoltre quella di segnalare immediatamente al 112 veicoli o persone sospette nelle vicinanze di zone caratterizzate da una fitta vegetazione. «Gli incendi non sono soltanto un reato, ma rappresentano una ferita profonda inferta al territorio, all’economia e alla sicurezza di tutti», sottolinea l’Arma, che ha anche diffuso sulle principali piattaforme social il video della campagna di sensibilizzazione intitolata “Proteggi la natura e spegni il rischio!”. (redazione@corrierecal.it)

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