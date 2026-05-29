All’U-Power Stadium il Catanzaro cerca la partita perfetta per ribaltare il Monza – PROBABILI FORMAZIONI

La finale playoff di ritorno

CATANZARO Il compito è di quelli che sembrano proibitivi, ma il Catanzaro non vuole smettere di sognare. Questa sera alle 20, all’U-Power Stadium di Monza, i giallorossi si giocano l’ultima possibilità di conquistare una storica promozione in Serie A nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Dopo il 2-0 incassato al “Ceravolo” nella gara d’andata, la squadra di Alberto Aquilani è chiamata a una vera impresa: vincere con almeno tre reti di scarto per ribaltare il risultato e completare una rimonta che avrebbe il sapore dell’epica.

La sconfitta maturata in Calabria ha complicato enormemente il cammino del Catanzaro, apparso meno incisivo del solito soprattutto negli ultimi metri. Il Monza ha saputo sfruttare al meglio gli spazi concessi dai giallorossi, colpendo nei momenti chiave del match e mettendo un piede verso la Serie A. Ma nello spogliatoio calabrese nessuno ha intenzione di arrendersi prima del tempo.

A spingere Iemmello e compagni ci sarà ancora una volta il sostegno del popolo giallorosso. In Lombardia arriveranno migliaia di tifosi del Catanzaro: i 2300 biglietti destinati al settore ospiti sono andati esauriti in poche ore, confermando l’entusiasmo e l’attaccamento di una tifoseria che continua a seguire la squadra ovunque. Un’atmosfera calda, nonostante le polemiche legate ai criteri restrittivi di vendita dei tagliandi che hanno escluso molti sostenitori residenti fuori dalla provincia di Catanzaro. Sulla questione è intervenuto anche il Codacons, che ha presentato un’istanza urgente alla Lega Serie B e alle autorità competenti chiedendo una rimodulazione dei vincoli di residenza per consentire ai tifosi esclusi di acquistare eventuali biglietti ancora disponibili. L’associazione ha inoltre proposto l’installazione di maxi-schermi nell’area metropolitana di Milano per permettere ai tanti sostenitori senza tagliando di seguire la partita in sicurezza.

Le scelte di Aquilani

Dal punto di vista tecnico, Aquilani starebbe pensando ad alcune soluzioni tattiche per aumentare il peso offensivo della squadra sin dai primi minuti. Il Catanzaro dovrà necessariamente attaccare, ma senza perdere equilibrio, evitando quelle disattenzioni difensive che nella gara d’andata hanno favorito il Monza.

In avanti dovrebbe essere confermata la coppia formata da Iemmello e Pittarello, con Liberali a supporto sulla trequarti. Sugli esterni resta aperto il ballottaggio tra Alesi e Di Francesco. Occhi puntati su Favasuli, convocato nei giorni scorsi dal commissario tecnico Baldini per i prossimi impegni della Nazionale contro Lussemburgo e Grecia.

Il Monza, forte del doppio vantaggio conquistato al “Ceravolo”, proverà invece a gestire la gara sfruttando qualità ed esperienza. Bianco dovrebbe affidarsi al tridente composto da Colpani, Dany Mota e Cutrone per colpire in ripartenza e chiudere definitivamente i conti. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Dany Mota; Cutrone. All.: Bianco.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. All.: Aquilani.

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