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Meloni: «In Calabria omicidio orribile che ci ha sconvolto»

La premier: «Fare piena luce»

Pubblicato il: 03/06/2026 – 18:26
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Meloni: «In Calabria omicidio orribile che ci ha sconvolto»
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 «L’orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza dell’area in cui si sono svolti i fatti, rappresenta un passo importante verso l’accertamento della verità e delle responsabilità. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari. L’Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie: è fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia». Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni in merito all’omicidio dei braccianti di Amendolara.

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