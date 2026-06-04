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Ancora sangue sulla statale 106 Jonica, un morto nel tratto cosentino
Nel territorio comunale di Corigliano Rossano l’impatto tra un mezzo pesante e un’autovettura: la vittima è un 50enne
Pubblicato il: 04/06/2026 – 17:16
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CORIGLIANO ROSSANO La strada statale 106 Radd Jonica è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 12,530, nel territorio comunale di Corigliano Rossano (località Fabrizio Grande), a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Nell’impatto una persona di 50 anni è deceduta e un’altra è rimasta ferita. Sul posto sono presenti il personale Anas, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine per la gestione dell’evento e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.
Foto fb Basta Vittime sulla SS 106
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