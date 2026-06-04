Cosenza, rottura sulla condotta del Merone: niente acqua venerdì 5 giugno – ECCO DOVE

l’emergenza infinita

COSENZA Interruzione dell’erogazione idrica alle utenze servite dall’Acquedotto del Merone a causa di una improvvisa rottura della condotta adduttrice dello stesso acquedotto. Lo comunica il settore Manutenzione ordinaria Reti ed impianti del Comune di Cosenza. L’interruzione determinerà dei disagi, a cominciare dalle ore 8,00 di domani, venerdì 5 giugno, per consentire i lavori di riparazione della condotta. Saranno interessate soprattutto le utenze di Portapiana e zone limitrofe e quelle direttamente alimentate dalla condotta adduttrice interessata dalla rottura. Nel centro città potrebbero verificarsi delle riduzioni di portata. Il ripristino della ordinaria erogazione avverrà al termine dei lavori.