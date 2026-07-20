Catanzaro, il cantiere è aperto: Polito prepara il nuovo volto giallorosso

il mercato delle aquile

CATANZARO Proseguono gli allenamenti del Catanzaro agli ordini di mister Giorgio Gorgone in vista della partenza per il ritiro di Livigno, in programma dal 25 luglio al 6 agosto. Nel frattempo il direttore sportivo Ciro Polito continua a lavorare senza sosta per consegnare al tecnico un organico sempre più vicino alla sua idea di squadra.

Sul fronte delle entrate sono diversi i profili monitorati dal club giallorosso. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Augusto Owusu, centrocampista classe 2005 della Juventus Next Gen, reduce da una stagione in Serie C. Il giovane ghanese rappresenta un profilo di prospettiva che piace per qualità tecniche e margini di crescita.

Restano inoltre sul taccuino della società altri giovani seguiti nelle scorse settimane, anche se al momento senza sviluppi decisivi. Tra questi figurano il difensore Antonio Di Nardo, il terzino Mattia Cappelletti, il centrale Jacopo Sardo e l’attaccante Alejo Garnica, tutti elementi valutati nell’ottica di un progetto che punta a coniugare esperienza e valorizzazione dei giovani. Più defilate, invece, le piste che portano a Franck Tchaouna, Matteo Cocchi e Luka Topalovic, nomi accostati al Catanzaro ma sui quali, almeno per ora, non si registrano passi avanti significativi.

Sul fronte delle uscite nelle ultime ore da Padova rimbalza con forza la notizia dell’interesse concreto per Marco Pompetti. Il club veneto, guidato dal direttore sportivo cosentino Massimiliano Mirabelli, starebbe portando avanti una trattativa che sembrerebbe in fase avanzata. Il Padova aveva sondato anche la disponibilità del Catanzaro per Simone Pontisso, ma la valutazione di circa due milioni di euro fatta dal club giallorosso è stata ritenuta troppo elevata. Sul centrocampista, comunque, resta vivo l’interesse del Benevento e della Sampdoria, con la sensazione che possa lasciare la Calabria durante questa finestra di mercato.

Tra i possibili partenti c’è sempre anche Costantino Favasuli, reduce da una stagione positiva che gli è valsa l’attenzione di diversi club di Serie A. Napoli, Cagliari, Sassuolo e Torino non mollano la presa. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

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