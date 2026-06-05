Reggina, cresce l’attesa per la trattativa con Rizzetta. Cannizzaro vede la svolta e invita alla chiarezza

la cessione del club

REGGIO CALABRIA La città aspetta, la tifoseria sogna e la trattativa continua. Attorno al futuro della Reggina cresce l’attesa per gli sviluppi del dialogo tra il patron Nino Ballarino e l’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, interessato ad acquisire il club amaranto.

Nelle ultime settimane Rizzetta ha più volte confermato attraverso i social che il confronto tra le parti è in corso, ribadendo la volontà di portare a termine l’operazione. L’imprenditore, già proprietario del Campobasso, ha annunciato che l’11 giugno terrà una conferenza stampa per fare il punto della situazione e che nei prossimi giorni sarà anche a Reggio Calabria per proseguire i contatti.

Nel frattempo, a margine della sua proclamazione, sulla vicenda è intervenuto il neo sindaco Francesco Cannizzaro, che ha preferito mantenere un profilo prudente senza entrare nei dettagli della trattativa. Il primo cittadino ha sottolineato come l’interesse mostrato da investitori internazionali rappresenti un segnale positivo per la società, evidenziando però anche la presenza di una certa confusione attorno alla vicenda, tra indiscrezioni e messaggi social (definiti «bizzarri e strani») spesso difficili da interpretare. Cannizzaro ha ribadito l’impegno assunto nei confronti della città e della squadra, spiegando di essersi già attivato per contribuire a restituire alla Reggina «la dignità che merita». Il passaggio più significativo riguarda però le prospettive future: secondo il sindaco, infatti, una soluzione potrebbe essere ormai vicina. Parole che alimentano ulteriormente le aspettative di una piazza che guarda con attenzione alle prossime settimane, considerate decisive per capire quale sarà il futuro del club amaranto. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato