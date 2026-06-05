Rifiuti speciali nell’area protetta del Parco della Sila, due denunce a Villaggio Mancuso

l’ambiente violato

TAVERNA Rifiuti speciali rinvenuti abbandonati nel Parco Nazionale della Sila. E’ quanto accertato dai militari del Nucleo Carabinieri Parco di Monaco all’interno di un terreno nella frazione “Villaggio Mancuso” nel comune di Taverna nella “Sila Piccola”, località questa tra le più pregiate e di attrattiva turistica dell’area protetta. Durante una attività di controllo in materia di abbandono e gestione illecita di rifiuti, alla presenza del personale tecnico dell’Arpacal, agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, si è accertato in un terreno, ricadente nella “Zona 2” dell’area protetta silana, la presenza sul suolo nudo abbandonati e miscelati tra di loro, di rifiuti speciali e di alcuni rifiuti urbani. In particolare era presente materiale proveniente da demolizione, imballaggi, pneumatici fuori uso, rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche e alcuni veicoli fuori uso. A seguito di tale accertamento e dell’attività d’indagine effettuata dal Nucleo Parco si è proceduto al sequestro probatorio dell’area interessata e al deferimento alla Procura della Repubblica di Catanzaro per violazione alla normativa di settore di due soggetti: il proprietario del terreno e l’affidatario dell’area nonché responsabile diretto della gestione illecita dei rifiuti.