Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’ambiente violato

Rifiuti speciali nell’area protetta del Parco della Sila, due denunce a Villaggio Mancuso

I militari del Nucleo carabinieri Parco di Monaco hanno sequestrato l’area nel comune di Taverna

Pubblicato il: 05/06/2026 – 10:54
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Rifiuti speciali nell’area protetta del Parco della Sila, due denunce a Villaggio Mancuso
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

TAVERNA Rifiuti speciali rinvenuti abbandonati nel Parco Nazionale della Sila. E’ quanto accertato dai militari del Nucleo Carabinieri Parco di Monaco all’interno di un terreno nella frazione “Villaggio Mancuso” nel comune di Taverna nella “Sila Piccola”, località questa tra le più pregiate e di attrattiva turistica dell’area protetta. Durante una attività di controllo in materia di abbandono e gestione illecita di rifiuti, alla presenza del personale tecnico dell’Arpacal, agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, si è accertato in un terreno, ricadente nella “Zona 2” dell’area protetta silana, la presenza sul suolo nudo abbandonati e miscelati tra di loro, di rifiuti speciali e di alcuni rifiuti urbani. In particolare era presente materiale proveniente da demolizione, imballaggi, pneumatici fuori uso, rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche e alcuni veicoli fuori uso. A seguito di tale accertamento e dell’attività d’indagine effettuata dal Nucleo Parco si è proceduto al sequestro probatorio dell’area interessata e al deferimento alla Procura della Repubblica di Catanzaro per violazione alla normativa di settore di due soggetti: il proprietario del terreno e l’affidatario dell’area nonché responsabile diretto della gestione illecita dei rifiuti.

Argomenti
CRONACA
discarica taverna sila piccola
discarica villaggio mancuso
due denunce a Villaggio Mancuso
gestione illecita rifiuti sila catanzarese
rifiuti sila piccola
rifiuti speciale villaggio mancuso
Rifiuti speciali nell’area protetta del Parco della Sila
sequestro discarica villaggio mancuso
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x