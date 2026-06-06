Intimidazione a Vibo Valentia, colpi d’arma da fuoco contro un centro di fisioterapia

l’escalation

VIBO VALENTIA Una nuova intimidazione alle porte di Vibo Valentia. Un centro di fisioterapia, sito in località Mannella tra il comune capoluogo e San Gregorio d’Ippona, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco nella notte tra giovedì e venerdì. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e al vaglio sono le diverse telecamere della zona che inquadrano le vie d’accesso all’area in cui si trova lo studio. Si tratta dell’ennesimo atto intimidatorio nel comune vibonese, la maggior parte concentrati tra San Gregorio d’Ippona, Vena di Jonadi e la zona industriale vibonese: un “triangolo” già in passato finito sotto le mire della criminalità organizzata. Nella stessa zona, appena un mese fa, diversi colpi d’arma da fuoco erano stati sparati nei confronti del titolare di un salone di parrucchieri. (redazione@corrierecal.it)

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