Nursing Up ricorre al Tar contro il decreto per il passaggio del personale 118

il caso

CATANZARO Il sindacato Nursing Up ha proposto ricorso al Tar Calabria contro il Dca 62/2026, decreto del commissario ad acta che recepisce l’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali per la disciplina delle modalità di trasferimento del personale del 118 dalle Aziende sanitarie provinciali calabresi ad Azienda Zero. L’ente di governance sanitario si appresta, infatti, ad acquisire la competenza funzionale sull’emergenza urgenza regionale. Nei mesi scorsi, il dg Gandolfo Miserendino ha avviato le trattative con i sindacati della dirigenza e del comparto per concordare modalità condivise ai fini del passaggio di medici e operatori sanitari. L’accordo, siglato per i sindacati del comparto dalla Cisl Fp, Fials e Nursind e per la dirigenza da Anaao Assomed, Smi, Cimo, Fassid, Fvm e Ftm, ha nei fatti sancito una spaccatura nel fronte sindacale.

Il Nursing Up, dopo aver abbandonato il tavolo delle trattative, ha poi depositato ricorso al Tar Calabria. Il sindacato ha chiesto la sospensiva del decreto e il tribunale ha fissato l’udienza cautelare per il prossimo 17 giugno. La procedura coinvolge 1.244 unità di personale tra medici, infermieri e amministrativi che prestano servizio nelle cinque aziende sanitarie provinciali calabresi. Azienda Zero ha già avviato l’iter per il trasferimento del personale 118 afferente all’Asp di Vibo Valentia: su un organico di 86 unità hanno aderito in 59, la restante parte ha rifiutato il passaggio in Azienda Zero. Questi pur restando incardinati nei ruoli dell’azienda sanitaria di appartenenza, che mantiene la titolarità del rapporto di lavoro – sulla base degli accordi sottoscritti – sono posti in dipendenza funzionale di Azienda Zero. (Ansa)