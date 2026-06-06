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la manifestazione dopo il dramma

«Restiamo umani». Ad Amendolara il sindaco Franz Caruso con Landini e Schlein

Il primo cittadino di Cosenza in corteo con tanti amministratori: «Con Elly condivido valori, ideali e una comune sensibilità su giustizia sociale e dignità del lavoro»

Pubblicato il: 06/06/2026 – 19:17
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«Restiamo umani». Ad Amendolara il sindaco Franz Caruso con Landini e Schlein
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AMENDOLARA «La manifestazione Restiamo Umani rappresenta un momento di straordinaria importanza civile e sociale. Siamo qui per esprimere vicinanza alle famiglie dei quattro braccianti che hanno tragicamente perso la vita e per ribadire con forza che il lavoro deve essere sempre sinonimo di dignità, sicurezza e diritti». E’ quanto afferma Franz Caruso. Il sindaco di Cosenza dal corteo di Amendolara prosegue: «La presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, con la quale condivido valori, ideali e una comune sensibilità sui temi della giustizia sociale, dell’inclusione e della tutela del lavoro, conferisce a questa iniziativa un significato ancora più forte. Così come è particolarmente importante la partecipazione del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, da sempre impegnato nella difesa dei lavoratori e nel contrasto a ogni forma di sfruttamento.
«Insieme alla CGIL, alle associazioni e alle istituzioni presenti, vogliamo affermare con determinazione che il caporalato e il lavoro irregolare rappresentano una ferita profonda per il nostro Paese – aggiunge Caruso – e un’offesa ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica».

«Da socialista e riformista mi sono sempre battuto per garantire i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, contro ogni forma di sfruttamento, illegalità e irregolarità. Oggi più che mai è necessario trasformare l’indignazione in azioni concrete, rafforzando i controlli, promuovendo la legalità e assicurando condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutti» conclude il sindaco di Cosenza.

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