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Caro affitti, Reggio Calabria è la settima città d’Italia per l’aumento del canone

Su scala nazionale si registra un +0,4%. Vibo Valentia e la città dello Stretto restano però tra i centri meno cari

Pubblicato il: 08/06/2026 – 7:06
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Caro affitti, Reggio Calabria è la settima città d’Italia per l’aumento del canone
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ROMA Prosegue la tendenza al rialzo dei canoni di affitto in Italia. A maggio i prezzi crescono dello 0,4%, con un valore medio nazionale che si attesta a 15 euro al metro quadro, nuovo massimo storico dalla prima rilevazione di idealista. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Ufficio Studi di idealista, che evidenzia anche un incremento del 2,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

I capoluoghi

A maggio il quadro dei capoluoghi italiani appare contrastato: su 87 mercati monitorati, 41 segnano una crescita dei canoni, 43 un calo e 3 restano invariati rispetto ad aprile. Una leggera prevalenza al ribasso che non nasconde, tuttavia, dinamiche molto differenziate tra le diverse piazze. I rialzi più marcati si osservano a Grosseto (6,7%), Siracusa (6,4%), Sassari (6,2%) e Ravenna (5,8%). Aumenti significativi anche a Cuneo (4,9%), Matera (3,7%), Reggio Calabria (3,3%), Piacenza (3,1%) e Terni (2,9%). Tra i principali mercati cittadini, Roma (0,1%) raggiunge il proprio massimo storico, pur con un incremento marginale, toccando una media di 19,8 euro/mq. Genova cresce dello 0,8%, Bari dello 0,4%. Restano stabili ai rispettivi massimi Torino (12,8 euro/mq) e Palermo (10,1 euro/mq).

Le più care e meno care

Sul fronte negativo, Bologna scende dello 0,5%, Milano dello 0,3% e Napoli dello 0,1%; più marcate le flessioni di Firenze (-1,3%) e Venezia (-1,4%). I ribassi più sensibili del mese di maggio riguardano Pesaro (-7,8%), Mantova (-5,4%), Salerno (-4,6%) seguite da Andria (-3,5%), Caltanissetta (-3,4%) e Novara (-3,3%), quindi Catania (-2,9%), Padova e Treviso (entrambe -2,8%). Milano si conferma anche a maggio la città più cara per gli inquilini italiani, con 23,2 euro/mq, seguita da Firenze (21,8 euro/mq) e Venezia (21,7 euro/mq). All’estremo opposto della classifica si collocano Caltanissetta con 4,6 euro al metro quadro, Vibo Valentia con 5,9 euro, Ragusa con 6,4 euro e Reggio Calabria con 6,5 euro.

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