Crotone, Voce presenta la nuova Giunta e assegna le deleghe: «Fase importante per la città» – NOMI

la presentazione ufficiale

CROTONE Questa mattina, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, il Sindaco Voce ha presentato ufficialmente la nuova Giunta Comunale, procedendo contestualmente all’assegnazione delle deleghe ai singoli assessori. Nel corso della presentazione, il sindaco Voce ha sottolineato il valore politico e amministrativo della nuova squadra di governo cittadino.

«Con la presentazione della nuova Giunta comunale si apre una fase importante per l’azione amministrativa della nostra città. La squadra che oggi si insedia è composta da persone che hanno dimostrato, nei rispettivi percorsi professionali e istituzionali, competenza, senso di responsabilità e una profonda conoscenza delle esigenze del territorio. A ciascuno degli assessori ho affidato deleghe precise e strategiche, nella consapevolezza che le sfide che ci attendono richiedono impegno quotidiano, capacità di programmazione e una forte coesione amministrativa. Chiedo a tutti gli assessori di interpretare il proprio incarico con spirito di servizio, disponibilità all’ascolto e massima trasparenza. Il rapporto con i cittadini dovrà essere improntato al dialogo costante e alla partecipazione, perché solo attraverso il confronto è possibile costruire soluzioni efficaci e condivise. La nostra amministrazione continuerà a operare con serietà, determinazione e responsabilità, mettendo sempre al centro l’interesse pubblico e il bene comune. Sono convinto che, grazie al contributo di questa squadra e alla collaborazione con il Consiglio comunale, le istituzioni, le forze sociali ed economiche e l’intera comunità cittadina, potremo affrontare con successo le sfide che ci attendono e continuare a costruire una città più moderna, sostenibile, inclusiva e competitiva. A tutti gli assessori rivolgo il mio augurio di buon lavoro, certo che sapranno svolgere il loro compito con dedizione, competenza e passione al servizio della città».

La nuova Giunta

Le deleghe sono state così ripartite:

Avv. Sandro Cretella (Vicesindaco): Opere Pubbliche, Manutenzioni, Demanio, Viabilità, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali, Decoro Urbano, Comunicazione Istituzionale, Delega speciale all’attuazione dell’Accordo per il Contributo allo Sviluppo stipulato con ENI S.p.A. il 21.12.2022, Spettacolo, Teatro e Grandi Eventi, Affari Generali, Risorse Umane, Avvocatura.

Dott. Antonio Francesco Scandale: Bilancio e Programmazione Finanziaria, Tributi, Patrimonio, Società Partecipate, Politiche per la gestione dei beni confiscati.

Ing. Luca Bossi: PNRR e Programmi Complessi, Pianificazione e Politiche di Gestione dei Grandi Progetti, Innovazione Tecnologica, Sport e Impiantistica Sportiva.

Dott. Mario Megna: Tutela dell’Ambiente e Sostenibilità Ambientale, Rifiuti, Risanamento Ambientale, Politiche Energetiche e Transizione Energetica, Servizio Idrico Integrato, Randagismo, Polizia Locale, Verde Pubblico.

Ing. Giovanni Greco: Urbanistica, Edilizia, Gestione e Controllo del Territorio, Toponomastica.

Avv. Giovanna Lamanna: Attività produttive, Fiere e mercati, Valorizzazione dei prodotti tipici, Servizi demografici, Quartieri.

Dott.ssa Dalila Venneri: Cultura, Pubblica Istruzione, Università, Antica Kroton, Politiche Giovanili, Pari Opportunità.

Dott.ssa Maria Lucia Cosentino: Politiche Sociali, Politiche per la Salute, Politiche Agricole.

Dott.ssa Simona Ferraina: Turismo, Crocieristica, Cooperazione Internazionale, Politiche per la Casa, Infrastrutture, Trasporti.

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