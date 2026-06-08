TIS, il Consiglio regionale approva la legge per il superamento del precariato storico

la seduta

REGGIO CALABRIA Fuori da Palazzo Campanella c’era il sit-in. Dentro, il voto. I tirocinanti di inserimento sociale hanno aspettato tredici anni per sentirsi dire che il loro precariato ha una data di scadenza. Oggi il Consiglio regionale della Calabria ha approvato a maggioranza la legge che stanzia 39,5 milioni di euro per accompagnarli – chi con una stabilizzazione, chi con un bonus di uscita – fuori da una condizione che non avrebbe dovuto durare così a lungo.

«Abbiamo 900 esclusi che sono stati buttati fuori dagli enti locali dopo tredici anni di lavoro», ha detto Saverio Bartoluzzi dell’Usb Calabria, presente stamattina con i lavoratori. «Vogliamo la stabilizzazione. Non è una grossa conquista, ma è un primo passo.»

Il provvedimento – a firma dei consiglieri Antonio Brutto, Domenico Giannetta, Giuseppe Mattiani, Vincenzo Pitaro e Pietro Caputo – si concentra sulla platea residuale di 938 persone, destinate a tre percorsi distinti, con una regola senza eccezioni: chi rifiuta una delle misure proposte è escluso immediatamente e definitivamente dal bacino regionale.

Cosa prevede il provvedimento

Il primo percorso prevede 277 stabilizzazioni a tempo indeterminato part-time, finanziate con i 5 milioni di euro annui stanziati dallo Stato, pari a 18mila euro di contributo per ogni contratto. Il secondo aggiunge 67 stabilizzazioni ulteriori, coperte con 14,5 milioni di euro recuperati da risorse statali assegnate negli anni precedenti e mai spese. Il terzo, il più ampio, riguarda i restanti 594 lavoratori: per loro è prevista la fuoriuscita volontaria con un bonus una tantum fino a 40mila euro — media stimata 30mila — finanziato con 20 milioni del PR Calabria 2021-2027. I 2,18 milioni residui andranno a formazione e riqualificazione professionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Nel corso del dibattito è intervenuto più volte l’assessore regionale al lavoro Giovanni Calabrese, che ha puntato il dito contro l’opposizione: invece di «portare lamentele che conosciamo già», ha detto, sarebbe meglio presentare «soluzioni e proposte concrete».

I temi della seduta

La seduta ha prodotto altri risultati. L’aula ha dato il via libera al rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, alla relazione sulla gestione e al Piano degli indicatori di bilancio del Consiglio regionale. È passata anche la mozione delle consigliere M5S Elisabetta Barbuto ed Elisa Scutellà, insieme a Vincenzo Bruno (Tridico Presidente), che chiede l’attivazione della sorveglianza sanitaria gratuita per la popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara. Approvati a maggioranza anche il bilancio di previsione 2026-2028 dell’Arcea — l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura — e le modifiche alla legge regionale sui consorzi di bonifica e la tutela del territorio rurale. Chiusura all’unanimità con la proposta di legge della consigliera Elisabetta Santoianni (FI) che aggiorna la normativa sulla raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.

L’unico punto rimasto in sospeso è quello sulle nomine di competenza dell’Assemblea: il rinvio è stato chiesto dal consigliere Domenico Giannetta (FI) e approvato dall’aula su proposta del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo. (redazione@corrierecal.it)

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