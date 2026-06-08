Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

la seduta

TIS, il Consiglio regionale approva la legge per il superamento del precariato storico

Via libera al provvedimento che stanzia 39,5 milioni per i tirocinanti. Previsti tre percorsi per le 938 persone rimaste

Pubblicato il: 08/06/2026 – 19:38
di Paola Suraci
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
TIS, il Consiglio regionale approva la legge per il superamento del precariato storico
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

REGGIO CALABRIA Fuori da Palazzo Campanella c’era il sit-in. Dentro, il voto. I tirocinanti di inserimento sociale hanno aspettato tredici anni per sentirsi dire che il loro precariato ha una data di scadenza. Oggi il Consiglio regionale della Calabria ha approvato a maggioranza la legge che stanzia 39,5 milioni di euro per accompagnarli – chi con una stabilizzazione, chi con un bonus di uscita – fuori da una condizione che non avrebbe dovuto durare così a lungo.
«Abbiamo 900 esclusi che sono stati buttati fuori dagli enti locali dopo tredici anni di lavoro», ha detto Saverio Bartoluzzi dell’Usb Calabria, presente stamattina con i lavoratori. «Vogliamo la stabilizzazione. Non è una grossa conquista, ma è un primo passo.»
Il provvedimento – a firma dei consiglieri Antonio Brutto, Domenico Giannetta, Giuseppe Mattiani, Vincenzo Pitaro e Pietro Caputo – si concentra sulla platea residuale di 938 persone, destinate a tre percorsi distinti, con una regola senza eccezioni: chi rifiuta una delle misure proposte è escluso immediatamente e definitivamente dal bacino regionale.

Cosa prevede il provvedimento

Il primo percorso prevede 277 stabilizzazioni a tempo indeterminato part-time, finanziate con i 5 milioni di euro annui stanziati dallo Stato, pari a 18mila euro di contributo per ogni contratto. Il secondo aggiunge 67 stabilizzazioni ulteriori, coperte con 14,5 milioni di euro recuperati da risorse statali assegnate negli anni precedenti e mai spese. Il terzo, il più ampio, riguarda i restanti 594 lavoratori: per loro è prevista la fuoriuscita volontaria con un bonus una tantum fino a 40mila euro — media stimata 30mila — finanziato con 20 milioni del PR Calabria 2021-2027. I 2,18 milioni residui andranno a formazione e riqualificazione professionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Nel corso del dibattito è intervenuto più volte l’assessore regionale al lavoro Giovanni Calabrese, che ha puntato il dito contro l’opposizione: invece di «portare lamentele che conosciamo già», ha detto, sarebbe meglio presentare «soluzioni e proposte concrete».

I temi della seduta

La seduta ha prodotto altri risultati. L’aula ha dato il via libera al rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, alla relazione sulla gestione e al Piano degli indicatori di bilancio del Consiglio regionale. È passata anche la mozione delle consigliere M5S Elisabetta Barbuto ed Elisa Scutellà, insieme a Vincenzo Bruno (Tridico Presidente), che chiede l’attivazione della sorveglianza sanitaria gratuita per la popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara. Approvati a maggioranza anche il bilancio di previsione 2026-2028 dell’Arcea — l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura — e le modifiche alla legge regionale sui consorzi di bonifica e la tutela del territorio rurale. Chiusura all’unanimità con la proposta di legge della consigliera Elisabetta Santoianni (FI) che aggiorna la normativa sulla raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.
L’unico punto rimasto in sospeso è quello sulle nomine di competenza dell’Assemblea: il rinvio è stato chiesto dal consigliere Domenico Giannetta (FI) e approvato dall’aula su proposta del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CALABRESE
CONSIGLIO REGIONALE
GIovanni Calabrese
In evidenza
legge sui tis
palazzo campanella
POLITICA CALABRESE
tirocinanti
TIs
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x