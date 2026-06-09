Crotone, scuola e impresa insieme per il futuro dei giovani

l’iniziativa

CROTONE Rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita professionale e orientamento. È questo l’obiettivo dell’Accordo di Partenariato sottoscritto tra ANCE Crotone e il Polo Barlacchi-Lucifero, un’intesa che consolida e sviluppa il percorso di collaborazione già avviato attraverso le attività di formazione scuola-lavoro promosse dal Gruppo Giovani dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili. L’accordo, firmato dal presidente di ANCE Crotone, Giuseppe Sammarco e dal dirigente scolastico del Polo Barlacchi-Lucifero, Girolamo Arcuri, si inserisce nell’ambito della filiera formativa “4+2” e punta a costruire un collegamento sempre più stabile tra scuola e sistema produttivo locale, favorendo l’acquisizione di competenze, l’orientamento professionale e la conoscenza delle opportunità offerte dal territorio. L’intesa rappresenta la naturale evoluzione del progetto realizzato nei mesi scorsi dal Gruppo Giovani ANCE Crotone, guidato dal presidente Antonio Villirillo, che ha coinvolto le classi quarte dell’istituto in un percorso di avvicinamento al settore delle costruzioni e al mondo delle professioni tecniche. Da quell’esperienza è nata una collaborazione che oggi assume una dimensione più strutturata e strategica. Apprezzamenti arrivano da ANCE Crotone, che attraverso il proprio Gruppo Giovani ha creduto fin dall’inizio nella necessità di creare occasioni di confronto tra studenti e imprese, contribuendo a costruire percorsi formativi sempre più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro e alle prospettive di sviluppo del territorio. «Quando la scuola fa rete con le imprese del territorio nasce una vera filiera formativa. La scuola, quando si apre al territorio, diventa motore di sviluppo e il territorio, quando investe nella scuola, investe nel proprio futuro», afferma invece la professoressa Maria Angela Pignataro, referente della filiera scuola-lavoro del Polo Barlacchi-Lucifero. La docente sottolinea come il partenariato sia il frutto di una visione condivisa orientata alla crescita delle nuove generazioni: «Questo accordo nasce da un impegno concreto per avvicinare sempre di più la scuola al mondo delle imprese, offrendo ai nostri studenti opportunità reali di crescita, orientamento, formazione e futuro». Pignataro evidenzia inoltre il ruolo svolto dal dirigente scolastico Girolamo Arcuri e dal presidente di ANCE Crotone Giuseppe Sammarco nel promuovere una collaborazione stabile tra istituzioni formative e sistema produttivo. «Solo una scuola realmente aperta al territorio, capace di fare rete con le realtà produttive, sociali ed economiche che la circondano, può rappresentare una svolta per il futuro dei giovani, offrendo loro la possibilità di costruire percorsi progettuali e professionali concreti». Al centro dell’iniziativa vi è una visione del lavoro come strumento di crescita personale e sociale. «La scuola non forma semplicemente manodopera – sottolinea ancora la docente – ma persone, cittadini e giovani capaci di scegliere, progettare e costruire il proprio futuro. Il lavoro, inteso come diritto fondamentale, rappresenta uno strumento di dignità, autonomia e piena realizzazione della persona».

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