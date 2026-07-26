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avviate le indagini

Minaccia vigile con un coltello, un agente lo spara: ferito senzatetto

Non è in pericolo di vita

Pubblicato il: 26/07/2026 – 23:11
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Minaccia vigile con un coltello, un agente lo spara: ferito senzatetto
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Un uomo di 42 anni, senza fissa dimora, è rimasto ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia locale a San Vincenzo (Livorno). E’ accaduto davanti al supermercato Coop di via Biserno. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, originario della Spagna, avrebbe dato in escandescenze e brandendo un coltello minacciato delle persone all’esterno del supermercato. I vigili sono intervenuti sul posto dopo diverse segnalazioni dei cittadini. Nel tentativo di calmarlo, gli agenti della polizia si sono avvicinati al 42enne ma lui avrebbe tentato di accoltellarli. A quel punto uno degli agenti, nel tentativo di difendersi, avrebbe esploso un colpo di pistola che ha raggiunto il senzatetto all’addome. Sul posto la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Cisanello e le sue condizioni sono stabili, non sarebbe in pericolo di vita. In corso le indagini della polizia giudiziaria per accertare l’esatta dinamica dei fatti.

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