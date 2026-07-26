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Bambino di 7 anni in pericolo di vita, trasferito con volo militare da Lamezia Terme a Roma

Il piccolo paziente è stato trasferito con un Gulfstream G650 del 31/mo Stormo dell’Aeronautica Militare

Pubblicato il: 26/07/2026 – 22:15
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Bambino di 7 anni in pericolo di vita, trasferito con volo militare da Lamezia Terme a Roma
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LAMEZIA TERME Un bambino di 7 anni, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito d’urgenza questa sera da Lamezia Terme a Roma con un Gulfstream G650 del 31/mo Stormo dell’Aeronautica Militare con base a Ciampino. Il piccolo, ricoverato presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme, necessitava di essere trasferito al più presto all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per ricevere cure specialistiche immediate. La richiesta di supporto – spiega l’Aeronautica – è giunta dalla Prefettura di Catanzaro ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività.

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