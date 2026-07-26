Emergenza incendi nel Cosentino, vasto rogo divampa a Lungro. Fiamme anche a Cetraro – FOTO

l’allarme

COSENZA Continua l’emergenza incendi in Calabria. Anche nella giornata di oggi diversi roghi sono divampati in diversi luoghi, mettendo a dura prova le province calabresi. Oltre a Crotone, tra le più colpite c’è la provincia cosentina. Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate su diversi fronti per cercare di spegnere incendi divampati che stanno distruggendo ettari di alberi e piante, minacciando anche le abitazioni. Un incendio di grosse dimensioni, visibile anche a chilometri di distanza, sta colpendo in queste ore Lungro. Anche a Cetraro un vasto rogo sta colpendo i terreni circostanti. Nonostante le difficoltà, i Vigili del fuoco stanno portando avanti le operazioni di spegnimento. (redazione@corrierecal.it)